AIX ARMANI MILANO-VANOLI CREMONA 77-74

– Con la Virtus Bologna impegnata nella coppa Intercontinentale, la 22/a giornata di serie A di basket regala le vittorie sofferte di Milano e Brescia che avvicinano il secondo posto della Dinamo Sassari. L’Olimpia fa suo il derby contro Cremona grazie a una tripla allo scadere di Micov, la Leonessa, invece, rimonta 16 punti a Trieste nell’ultimo quarto e vince grazie a una schiacciata a 2″ dalla sirena di Abass. Brindisi travolge Pesaro a domicilio, Venezia fa suo il derby con Treviso, Trento stende Cantù.

Una tripla sulla sirena di Micov regala a Milano il derby lombardo contro Cremona. La Vanoli spreca l’ultimo possesso con Happ e viene punita in un match in cui le due squadre hanno giocato un buon basket. Bene l’impatto iniziale dell’Olimpia che raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (32-12) prima di subire il ritorno ospite. Si arriva alla pausa lunga con Milano avanti solo di 3 (42-39). In avvio di ripresa Stojamovic firma il sorpasso (44-45). Cremona si affida a Ruzzier e Happ, l’Olimpia risponde con Scola e Micov. Si gioca punto a punto. E’ proprio Happ a firmare il 74 pari a pochi secondi dalla fine prima di mancare il sorpasso. Dall’altra parte Micov dall’angolo fa esplodere il Forum a un secondo dalla sirena.

Trieste alla fine si mangia le mani, spreca un vantaggio di 16 punti nel terzo quarto e alla fine deve arrendersi a una schiacciata di Abass a 2″ dalla sirena finale. Brescia vince di potenza, con orgoglio dopo un primo tempo e un avvio di ripresa da dimenticare. La leonessa ruggisce con Abass (20) e Cain (18) e con un quarto periodo ai limiti della perfezione. Sotto 48-62, i padroni di casa si rimboccano le maniche e nell’ultimo quarto firma una rimonta incredibile quando sembrava tutto perso. Abass firma il 72 pari, poi dopo i canestri di Hickmann da una parte e Cain dall’altra, schiacciata per il +2 definitivo dei padroni di casa.

Sconfitta numero 19 su 20 partite giocate per la Carpegna Pesaro che questa volta è costretta ad alzare bandiera bianca contro l’Happy Casa Brindisi. Eppure l’avvio dei marchigiani è buono con un bel +7 (10-3) dopo appena 5′. I pugliesi, però, dopo averci messo un po’ a carburare trovano un break di 11-0 che li manda per la prima volta davanti a 1′ dalla prima sirena (14-16). Brindisi torna in campo nel secondo quarto più compatta e lo chiude avanti di 10 (35-45), ma è nella ripresa che si scatena: al 38′ è 75-101 con Banks autore di 25 punti, Thompson con 19 e super Gaspardo protagonista con una doppia doppia (16 punti e 11 rimbalzi). Da segnalare il ritorno in campo dopo due mesi di Clint Chapman.

Stone e Chappell consegnano il derby a Venezia, ma è a rimbalzo che l’Umana fa sua la sfida: 45-39. Sono 24 contro 16 i rimbalzi in favore dei padroni di casa all’intervallo lungo. Venezia e Treviso rispondono colpo su colpo, ma quando la De’ Longhi trova l’allungo 41-47, Venezia non si scompone e si riporta avanti con Stone (48-47). Sorpassi e contro-sorpassi sono il leitmotiv della sfida. Venezia allunga sul 59-53 prima di subire il ritorno di Treviso (63-64), poi ancora la Reyer (74-66), ma gli ospiti tornano in scia (74-71), prima di arrendersi a Watt e Daye nei secondi finali.

Dopo aver steso Sassari e Brescia, Trento prosegue il suo momento d’oro battendo anche Cantù iscrivendo il proprio nome nella lista delle pretendenti a un posto per i playoff. La gara, in perfetto equilibrio per tutto il primo tempo, chiuso con la Dolomiti avanti 38-36, resta in bilico fino a cinque dalla fine quando la Dolomiti sigilla la difesa e si affida ai canestri di Blackmon (20) Gentile (a corrente alternata) e Knox (entrambi con 16 punti). A Cantù non bastano i 24 punti di Burnell.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Della Valle, Micov 22, Biligha, Roll 8, Tarczewski 6, Nedovic 12, Gravaghi ne, Cinciarini 4, Burns ne, Sykes 10, Brooks 7, Scola 8. Allenatore: Messina.

VANOLI CREMONA: Saunders 2, Mathews 8, Ragagnin ne, Zanotti ne, Sanguinetti ne, Diener 10, Ruzzier 15, Sobin 6, De Vico, Happ 16, Stojanovic 4, Palmi ne, Akele 13. Allenatore: Sacchetti.

ARBITRI: Paternico’-Bartoli-Vita.

NOTE: parziali 23-16, 42-39, 59-61. Tiri liberi: Milano 10/13, Cremona 9/11. Uscito per cinque falli: nessuno.

GERMANI BASKET BRESCIA: Veronesi ne, Zerini, Warner, Abass 20, Cain 18, Vitali, Laquintana 8, Lansdowne 12, Guariglia ne, Horton 6, Moss 6, Sacchetti 6. Allenatore: Esposito.

ALLIANZ TRIESTE: Coronica ne, Cooke 4, Fernandez 7, Jones 14, Hickman 11, Cervi 2, Washington 4, Janelidze ne, Cavaliero 9, Da Ros 4, Mitchell 5, Justice 14. Allenatore: Dalmasson.

ARBITRI: Attard-Perciavalle-Galasso.

NOTE: parziali 16-17, 34-37, 48-62. Tiri liberi: Brescia 15/20, Trieste 12/18. Uscito per cinque falli: nessuno.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Barford 7, Drell 2, Mussini 6, Williams 13, Pusica 21, Solari ne, Miaschi 5, Eboua, Chapman, Basso ne, Tote’ 17, Zanotti 6. Allenatore: Sacco.

HAPPY CASA BRINDISI: Banks 25, Brown 6, Martin 6, Sutton 3, Serra, Zanelli 9, Gaspardo 16, Campogrande 9, Thompson 19, Cattapan, Stone 6, Ikangi 4. Allenatore: Vitucci.

ARBITRI: Filippini, Giovannetti, Boninsegna.

NOTE: Parziali 18-16, 35-45, 65-78. Tiri liberi: Pesaro 7/2, Brindisi 13/17. Usciti per cinque falli: Sutton.

UMANA REYER VENEZIA: Stone 8, Bramos 7, Tonut ne, Daye 14, De Nicolao 11, Filloy, Vidmar 4, Chappell 18, Mazzola, Pellegrino ne, Cerella 7, Watt 10. Allenatore: De Raffaele.

DE’ LONGHI TREVISO: Tessitori 8, Logan 6, Alviti 3, Nikolic 14, Almeida 11, Parks 4, Imbro’ 8, Chillo 5, Uglietti 2, Fotu 12. Allenatore: Menetti.

ARBITRI: Begnis-Lo Guzzo-Pepponi.

NOTE: parziali 25-23, 38-37, 53-51. Tiri liberi: Venezia 15/21, Treviso 12/14. Uscito per cinque falli: nessuno.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Kelly 2, Blackmon 20, Craft 4, Gentile 16, Pascolo 4, Mian, Forray 10, Knox 16, Mezzanotte 7, Voltolini ne, Lechthaler ne. Allenatore: Brienza.

S.BERNARDO-CINELANDIA CANTU’: Young 5, Procida, Clark 13, La Torre 8, Hayes 8, Lanzi ne, Wilson 8, Ragland, Burnell 24, Baparape’ ne, Simioni 5. Allenatore: Pancotto.

ARBITRI: Biggi-Borgioni-Belfiore.

NOTE: parziali 17-16, 38-36, 53-55. Tiri liberi: Trento 10/13, Cantu’ 6/12. Uscito per cinque falli: no.