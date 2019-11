Il match

– Tutto facile per l’Olimpia Milano che batte 83-63 Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A infilando la terza vittoria di fila. Nedovic con 19 punti per l’Olimpia è il miglior marcatore della partita, Pistoia registra invece 12 punti per Landi, 11 per Salumu e Wheatle e 10 per Brandt, ma è stata la difesa a non riuscire ad arginare le giocate di Milano praticamente per tutta la partita. Milano sale a quota 8 in classifica, mentre i toscani restano penultimi con 2 punti.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa anche se Milano ci mette ben 4 minuti a segnare il primo canestro dal campo con Roll. E proprio la penetrazione vincente dell’americano dà il via al maxi break di 17-0 che lancia subito avanti l’Armani sul 19-5 dopo 8′. Pistoia non molla la presa, chiude il primo periodo sotto 21-12, poi lentamente con i canestri di Brandt e Dowdell accorcia fino al 32-27 al 17′. Appena i toscani si fanno sotto realmente, però, i padroni di casa cambiano passo di nuovo grazie a Mack e Tarczewski nel nuovo break di 10-1 che caratterizza gli ultimi 3 minuti prima dell’intervallo (42-28 al 20′). Pistoia ci prova con la zona, ma la risposta sono le triple di Micov e Mack per scappare via 56-36, poi arriva il momento dello show di Nedovic che nello spazio di soli 5 minuti segna ben 15 punti chiudendo in pratica la gara sul +32 (75-43) al 30′ con Milano che segna ben 33 punti nel periodo. Nell’ultimo quarto Pistoia mitiga la sconfitta, Milano segna solo 8 punti, ma lascia spazio anche per l’esordio in Serie A di Francesco Gravaghi (6 minuti in campo), giovane 2003 biancorosso bronzo europeo quest’estate con la nazionale Under 16.

Messina: “Giocata una partita seria”

“Abbiamo giocato una partita seria, quello che volevamo, abbiamo dato minuti a tutti e abbiamo potuto risparmiare sia Rodriguez che Scola. Loro non avevano Justin Johnson, un giocatore importante e di sicuro questo non li ha aiutati, però noi abbiamo fatto quello che dovevamo”, il commento dell’allenatore dell’Olimpia Ettore Messina a fine partita. “In campionato abbiamo perso un po’ di terreno, ci portiamo dietro tre sconfitte che hanno praticamente azzerato il nostro margine di errore, ma l’importante è restare nel gruppo delle prime e riguadagnare terreno con pazienza”, ha concluso coach Messina.