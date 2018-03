– In attesa di Venezia, Milano si gode per una notte il primato solitario in vetta alla classifica. Col Furum occupato dai Mondiali di figura, il primo anticipo della 22/a giornata di serie A tra Olimpia e Dolomiti Energia Trento si gioca a Desio e finisce 88-80 per i padroni di casa che centrano la quinta vittoria di fila in campionato.

MICOV DECIDE NELL’ULTIMO QUARTO – Contrariamente a quanto recita la classifica, la sfida tra Milano e Trento resta in perfetto equilibrio per tutto il primo tempo che si chiude sul 38-36 per EA7. Milano allunga al rientro dagli spogliatoi, ma Trento ricuce lo strappo pareggiando (61-61) con un tiro dall’arco di Flaccadori prima della terza sirena. La gara si decide nell’ultimo periodo quando Sutton si fa espellere per due falli tecnici per proteste e l’Olimpia allunga con le triple di Bertans e Micov, col serbo top scorer con 28 punti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-80

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Goudelock 14, Micov 28, Bortolani ne, Pascolo, Tarczewski 8, Kuzminskas, Cinciarini 14, Cusin ne, Abass 2, Bertans 9, Jerrells 8, Gudaitis 5. Allenatore: Pianigiani.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Franke, Sutton 13, Silins 7, Czumbel M. ne, Forray 4, Conti ne, Flaccadori 16, Gomes 12, Hogue 13, Lechthaler ne, Shields 15. Allenatore: Buscaglia.

ARBITRI: Begnis, Martolini, Bongiorni.

NOTE: parziali 18-20, 38-36, 61-61. Tiri liberi: EA7 Emporio Armani 16/20, Dolomiti Energia 16/24. Usciti per cinque falli: Hogue.