Messina punta sulla fisicità e alla lunga ha ragione

L’Olimpia Milano apre il girone di ritorno del massimo campionato di basket con un successo lasciandosi alle spalle la battuta d’arresto contro Cantù. Nel match della 18esima giornata che apriva la domenica dei canestri, all’ora di pranzo, l’A|X Armani Exchange si è infatti imposta per 91-67 sulla De’ Longhi Treviso, costretta ad incassare all’Allianz Cloud – l’attuale nome del Palalido – la quinta sconfitta di fila, che la lascia a quota 12 al quartultimo posto in classifica. La squadra di Ettore Messina, reduce dal bel successo in Eurolega con i greci del Panathinaikos, sale invece a 22 punti rimanendo in scia a Brescia, terza della classe alle spalle di Virtus Bologna e Sassari e prossima avversaria proprio dei biancorossi.

Non è stata comunque una passeggiata di salute per l’Olimpia, che per una serie di affaticamenti muscolari ha tenuto a riposo Sergio Rodriguez e Vlado Micov. Milano ha infatti sofferto per metà gare abbondante contro una squadra coriacea, aggressiva che usa la sua velocità (l’assetto con quattro esterni) per restare aggrappata alla partita o anche avanti nel punteggio. La difesa biancorossa è però salita nettamente di tono nella ripresa, tenendo gli avversari a soli 26 punti a fronte dei 50 realizzati dopo l’intervallo lungo. Alla lunga hanno pagato le scelte dell’ex ct azzurro, che ha puntato sulla fisicità, con ben sette lunghi sui dodici giocatori del roster: Gudaitis ha dato prova di solidità (15 punti, come Scola) mentre Sykes è cresciuto con il passare dei minuti (18 di bottino personale) e un parziale di 22-4 fra terzo e quarto periodo ha indirizzato il match dalla parte dei padroni di casa. Una vittoria che consente alla A|X di arrivare carica al doppio turno di Eurolega in settimana, prima a Istanbul (Efes) e poi a Tel Aviv con il Maccabi.

Treviso con il quintetto piccolo parte meglio

Milano parte un po’ confusa, perde un paio di palloni, si lascia sfuggire due rimbalzi e si espone al quintetto piccolo di Treviso, in cui Parks e Alviti sono le due ali e sul primo va a difendere Scola. L’Olimpia usa l’argentino vicino a canestro: sono suoi sei dei primi otto punti della squadra. Ma con i cinque di Logan e i sei di Fotu, Treviso resta avanti. L’Olimpia alza l’intensità difensiva e impatta sul 19-19, però sono i veneti a chiudere il primo periodo avanti 22-19. Dopo 4’30” del secondo quarto, dalla lunetta, Sykes firma il primo vantaggio biancorosso. Il match resta equilibrato con vari sorpassi, fino al 41-41 con cui si va al riposo.

L’Olimpia cambia marcia tra terzo e ultimo quarto

Al rientro dagli spogliatoi l’Olimpia parte con Brooks da 3 e costruisce subito quattro punti di vantaggio, con la tripla di Scola. Treviso però risponde con due triple consecutive di Alviti, tornando avanti. Un nuovo 5-0 di parziale spinge sopra Milano, coach Menetti si gioca Fotu con tre falli e ottiene subito il controparziale di 8-0 che scava cinque punti a favore della De’ Longhi. Gudaitis prima impatta a quota 55 e poi genera il nuovo vantaggio, rafforzato da una stoppata di Biligha su Fotu e un canestro di Sykes (61-56 al 30′). Sullo slancio i padroni di casa allungano e toccano la doppia cifra di vantaggio. E non si fermano: la tripla di Sykes dopo un rimbalzo d’attacco di Gudaitis vale il più 15 con sei minuti da giocare. Quando il margine è di tutta sicurezza, Messina può anche svuotare la panchina lanciando Della Valle e poi anche Burns, che contribuiscono a fissare il 91-67. Un risultato che penalizza eccessivamente la prova della De’ Longhi, capace per quasi trenta minuti di tener testa all’Olimpia, per poi pagare a caro prezzo alla distanza l’alto numero di falli commessi e i tanti tiri liberi così concessi agli avversari.

MILANO – TREVISO 91-67

(19-22, 41-41, 61-56)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: Della Valle 2, Biligha 1, Gudaitis 15, Moraschini 7, Roll 6, Tarczewski 8, Nedovic 4, Cinciarini 5, Burns 3, Sykes 18, Brooks 7, Scola 15. Allenatore: Messina.

DE’ LONGHI TREVISO: Tessitori 2, Logan 17, Alviti 9, Nikolic 8, Parks 10, Imbro’ 4, Chillo 2, Uglietti 4, Severini, Piccin, Fotu 8, Cooke III 3. Allenatore: Menetti.

ARBITRI: Mazzoni, Sardella, Noce.

NOTE: Tiri liberi: A|X Armani Exchange 36/45, De’ Longhi 11/15. Usciti per cinque falli: Tessitori, Parks, Chillo.