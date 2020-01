– Vittorie esterne preziose per la Virtus Bologna, sempre più capolista, e per l’Aquila Basket Trento negli anticipi della ventesima giornata del campionato di Serie A di basket, mentre Reggio Emilia fa valere il fattore campo battendo Cantù. Tantissime emozioni in un sabato sera infiammato dalla magia di Alessandro Gentile, che ha permesso a Trento di sbancare Sassari con una tripla a fil di sirena.

UMANA REYER VENEZIA-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 71-83

Per una volta non è Milos Teodosic a prendere la scena in un successo della Virtus Bologna, ma un sontuoso Stefan Markovic. La Reyer, senza Tonut e ancora in attesa dell’esordio di Goudelock, vede Bologna cercare subito la fuga giusta, ma i padroni di casa si rimettono in scia con Bramos e Filloy, infilando un controparziale di 10-2 che vale la parità a 21 a fine primo quarto. Venezia non riesce ad arginare Hunter – 14 punti all’intervallo lungo – ma è comunque in grado di non far scappare la capolista, che al 20′ è avanti di 5 solo grazie a una tripla di Markovic. Stone e Bramos permettono alla Reyer di restare in partita anche nel terzo quarto, la Virtus allunga nel quarto periodo e si ritrova a +10 nei cinque minuti finali, amministrando senza problemi il vantaggio. Markovic chiude con 12 punti, 9 assist, 4 rimbalzi e 3 recuperi, Teodosic ne mette 16 ma tira 1/11 dall’arco. Per la Reyer, inutili i 21 di Bramos.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87-90

Una bomba “di tabella” di Alessandro Gentile permette a Trento di espugnare il parquet della Dinamo Sassari. Successo pesante per l’Aquila Basket, che vince 87-90 grazie al tiro decisivo dell’ex Olimpia Milano: dopo un match sostanzialmente equilibrato, con sorpassi e controsorpassi, Sassari si era riportata a contatto quando la partita sembrava ormai persa con un ultimo minuto di gioco irreale. Canestro di Spissu per il -7 a 64 secondi dalla fine, poi una tripla di Pierre per il -2 a 25″ dalla sirena, quindi l’uno su due di Kelly dalla lunetta e il canestro di Vitali per il pareggio a quota 87 con soli 4 secondi da giocare. A negare i supplementari a Sassari e a far esplodere la gioia di Trento è dunque Alessandro Gentile, fin lì 0/2 dall’arco e 5/13 da due per 10 punti complessivi: bomba che viene accolta dai ferri dopo l’appoggio al tabellone e successo esterno per l’Aquila. Knox miglior realizzatore ospite con 23 punti, per Sassari è Bilan con 19 punti.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ 85-73

Cantù si illude in avvio, volando sul 10-0 dopo neanche due minuti, ma Reggio riassesta in fretta la difesa e si aggiudica una partita importante. I ragazzi di Buscaglia arginano l’attacco canturino e chiudono sul 18-18 il primo quarto, allungando in maniera robusta nel secondo: 46-35 all’intervallo lungo, è uno strappo che fiacca la resistenza ospite. Cantù scivola anche sul -20, per Reggio diventa fin troppo semplice gestire l’ampio margine fino alla sirena. Cinque uomini in doppia cifra per la Reggiana (Johnson-Odom 19, Mekel 15, Fontecchio 14, Upshaw 12, Vojvoda 10), per Cantù è Clark il topscorer a quota 17.