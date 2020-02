Roma con Alibegovic regge l’urto Fortitudo

– Il PalaDozza si conferma sempre di più il fortino della Fortitudo Bologna. La Pompea si aggiudica infatti per 95-92 il match con la Virtus Roma valido come anticipo della 22esima giornata della Serie A di basket, cogliendo un’affermazione importante in chiave playoff: i biancoblù salgono infatti a 22 punti, in settima posizione solitaria, in attesa del completamento del turno con le altre gare e possono ora rivolgere le loro attenzioni alla Final Eight di Coppa Italia, a Pesaro. Con questa battuta d’arresto, invece, la formazione capitolina rimane al quartultimo posto, a quota 14, appena due lunghezze sopra Pistoia e Trieste.

Dopo un avvio non brillante, è Aradori a riportare sotto la Fortitudo con una tripla e Leunen firma il sorpasso (7-6) rinvigorito dai punti di Robertson, con un parziale di 10-0 che lancia i padroni di casa. Gli uomini di Bucchi però non mollano e tornano in partita chiudendo il primo quarto sul -4 (22-18) guidati da Alibegovic. In avvio di seconda frazione Roma completa la rimonta, arrivando al sorpasso con Dyson pur senza riuscire ad allungare. Tocca di nuovo a Robertson e Aradori caricarsi sulle spalle i compagni, aiutati dall’uscita dalla panchina di Leunen che piazza due triple consecutive: si arriva all’intervallo lungo in perfetta parità a quota 41, in un primo tempo caratterizzato dai 17 punti di Alibegovic per la Virtus Roma e i 10 di Aradori per la Fortitudo.

Le triple del trio Leunen-Aradori-Robertson lanciano Bologna

Al rientro dagli spogliatoi si sveglia anche Sims e grazie alle triple del solito trio Leunen-Aradori-Robertson la squadra bolognese vola a +11 (56-45) dopo poco più di quattro minuti nel terzo quarto. Gli ospiti non crollano, però, nonostante i duri colpi degli emiliani e riescono a tornare sotto nel punteggio, pur continuando a inseguire a -7. Ma un nuovo strappo dei padroni di casa con Daniel e Cinciarini riporta in doppia cifra il vantaggio della Pompea e penultimo quarto che si chiude sul 69-57. I ragazzi di Martino gestiscono il vantaggio senza preoccupazioni, Roma si riavvicina solo nel finale sfruttando un calo di tensione dei biancoblù, con un ultimo minuto davvero folle: dal 92-78 la Fortitudo vede ridursi il vantaggio fino al 94-92 a cinque secondi dal termine, ma riesce a condurre in porto il successo. I 26 punti di Aradori e i 22 di Robertson brillano in casa Bologna, alla squadra di Bucchi non basta un Alibegovic da 24 di bottino personale.

FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS ROMA 95-92

(22-18, 41-41, 69-57)

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA: Robertson 22, Aradori 26, Cinciarini 5, Mancinelli 6, Dell’Osto ne, Leunen 11, Sims 12, Fantinelli 8, Daniel 5, Stipcevic . Allenatore: Martino.

VIRTUS ROMA: Cusenza ne, Alibegovic 24, Rullo 2, Dyson 4, Baldasso 17, White 3, Pini 6, Farley ne, Spinosa ne, Jefferson 15, Buford 13, Kyzlink 8. Allenatore: Bucchi.

ARBITRI: Mazzoni-Bongiorni-Di Francesco.

NOTE: Tiri liberi Bologna 15/24, Roma 9/11. Usciti per cinque falli: nessuno.