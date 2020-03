Umberto Gandini, neo presidente della Lega Basket, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Uno Rai’ per spiegare come il mondo della pallacanestro sta affrontando l’emergenza che ha bloccato lo sport italiano.

“Metterò a disposizione esperienza accumulata nel calcio”

– Finire la stagione: è questo l’obiettivo della Serie A di basket, compatibilmente con l’evolversi della situazione legata al coronavirus. A fare il punto è“Abbiamo davanti due paletti. Il primo è la disposizione governativa che ferma tutta l’attività sportiva sino al 3 aprile: questo è il primo spartiacque, ma ovviamente saranno le autorità a dirci se davvero nel week end del 5 aprile si potrà tornare in campo. L’altro aspetto da considerare sono le date del Preolimpico che potrebbe subire ritardi o rinvii. Il nostro obiettivo resta quello di completare la stagione, anche arrivando oltre il 12 giugno, e ipotizzare una conclusione entro la fine di quel mese, come sta già facendo il calcio”.

“In merito alla ripresa degli allenamenti dei club, come Lega non abbiamo autorità per intervenire su quanto individualmente deciso dai club – ha spiegato Gandini -. Possiamo dare alle società delle linee guida, utilizzando ad esempio quelle della Federazione dei medici sportivi. La salute resta l’aspetto più importante, ma al tempo stesso stiamo parlando di professionisti che hanno comunque un’attività da svolgere, magari inizialmente anche non attraverso allenamenti collegiali ma individuali, con l’obiettivo di farsi trovare pronti non appena sarà consentito riprendere a giocare. Si tratta di una situazione imprevista ed imprevedibile, siamo costretti a navigare a vista cercando di fare le scelte giuste. Sono arrivato da poco nel basket e cercherò di mettere a disposizione l’esperienza accumulata nel calcio. Tra questi due mondi vi sono differenze di dimensione, anzitutto finanziarie, ma in Italia la pallacanestro è l’unico sport di squadra professionistico oltre al calcio”.

“Il Governo dovrà assicurare sostegno al basket”

“Siamo uno sport che rispetto al calcio vive sugli incassi e non sui diritti tv – ha proseguito Gandini -. Non poter giocare sta incidendo pesantemente sulle casse dei club, che continuano a sostenere costi di salari di dipendenti e collaboratori per un’attività che non possono svolgere per una legittima e necessaria decisione governativa. Mi auguro che vengano varati aiuti immediati tramite provvedimenti del Governo per garantire liquidità ai club, per poi calcolare i danni che lo stop imprevisto ha provocato. Di certo un sostegno al basket andrà assicurato”. Infine sulla situazione delle competizioni europee: “Sto studiando attentamente l’evoluzione che ha attraversato in questi anni l’organizzazione delle competizioni europee. L’Euroleague ha dovuto fronteggiare una situazione difficile, con casi di differenti decisioni governative e con alcuni club costretti in quarantena. Situazioni che l’hanno convinta a sospendere la competizione. Mi auguro che tutto evolva verso una soluzione definitiva con i club parte sempre più attiva in ogni decisione, con l’obiettivo di far crescere il movimento”.