– Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d’Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la Final Height di Coppa Italia. L’altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa è di Cantù che espugna Brindisi (86-88) e fa scivolare fuori dalla Top8 Sassari, per la prima volta out dalla Coppa Italia negli ultimi 8 anni. Successo esterno di Torino (89-92 a Varese) che gli vale la quinta posizione in classifica dietro ad Avellino (laureatasi ieri campione d’inverno), Milano (impegnata nel posticipo con Venezia) e Brescia che si rialza dopo tre ko di fila e in casa manda al tappeto Pistoia (76-72), ultima in classifica con 8 punti.

CREMONA SUPER A CAPO D’ORLANDO – 15/a giornata che sorride, dunque, a Cremona che si impone meritatamente sul parquet della Betaland 95-85 imponendo la quarta sconfitta di fila ai siciliani che restano impantanati nella zona bassa della classifica. La Vanoli prova subito a scappare, ma Capo d’Orlando è concentrata e attenta e resta in scia mettendo fuori il muso (+8) dopo quasi 9′ di gioco: il periodo si chiude 25-17. L’avvio del secondo quarto gela gli ospiti che vanno sotto 35-21. L’ex Drake Diener rimette in carreggiata i suoi con due triple che valgono il 39-28, ma nella ripresa Capo resta negli spogliatoi e Cremona trova il sorpasso: 50-53. La gara è equilibrata e sono i cambi di Sacchetti a far pendere l’ago della bilancia in favore degli ospiti che a 3’16” dalla sirena volano sul +13.

THOMAS SULLA SIRENA FA FELICE CANTU’ – Finale al cardiopalma a Brindisi dove Cantù vola alla fase finale di coppa sulla sirena. C’è bisogno dell’istant replay per capire se il canestro da tre di Thomas (17 punti) arriva sulla sirena e oppure no. Alla fine al Pentassuglia festeggiano gli ospiti grazie anche ai 24 punti di Burns e ai 18 di Culpepper. Cantù parte con la convinzione di chi sa che ha un solo risultato a disposizione, ma l’equilibrio regna sovrano e all’intervallo lungo si va al riposo sul 39-41. A 24 secondi dalla fine del match, Brindisi è sotto di 3 (82-85). Poi, sul -1 arriva un inatteso sorpasso. A un secondo dalla fine, Thomas, con una tripla beffa Brindisi e decide la vittoria di Cantù.

BRESCIA RIALZA LA TESTA – La Germani Brescia interrompe la serie nera di tre ko di fila trovando una sofferta vittoria contro la The Flexx Pistoia: al PalaGeorge finisce 76-72. Brescia sale a quota 22, mentre i toscani restano in coda a quota otto con Pesaro e Varese. La gara all’inizio è assolutamente equilibrata: il primo parziale finisce 22-20. Nel secondo Pistoia piazza un break di 8-1 e torna avanti sul 25-23 trovando i canestri pesanti di Della Rosa e Diawara. Immediato il contro break di Brescia che mette un 6-0 grazie a una tripla di Luca Vitali e a un gioco da tre chiuso da Lee Moore che vale il 29-25. All’intervallo si va sul 46-36. Il terzo quarto si apre con tre palle perse di Brescia è un break di 7-0 per Pistoia. Il digiuno per la squadra di casa lo interrompe Luca Vitali con una tripla alla quale, con la stessa moneta, risponde Mian mentre un canestro di Ronald Moore porta gli ospiti sul -1: 49-48. Ci pensa Landry con due triple e un 2/2 ai liberi a togliere le castagne dal fuoco per Brescia. All’ultima contesa si va sul 60-55. Con quattro punti di Moss e due di Sacchetti si apre il quarto parziale: 66-55 Germani. Ma il tema è sempre lo stesso: Pistoia c’è e a 2′ dalla fine il gap da colmare è di soli 3 punti, sul 73-70. Il sigillo lo mette Luca Vitali ai liberi: finisce 76-72.

TORINO SBANCA VARESE – La Fiat Torino espugna Varese (89-92) rafforzando le proprie ambizioni di altissima classifica, mentre la Openjobmetis, all’ottava sconfitta nelle ultime nove gare, vede all’orizzonte un futuro sempre più fosco. Con 5 triple su 8 tentativi nell’ultimo quarto, la formazione di Luca Banchi ha recuperato il gap accusato al 30′, dopo una partita sempre condotta all’inseguimento di una tonicissima Varese, in vantaggio anche di 14 lunghezze (48-34 al 17′, poi 59-45 al 23′). Nel terzo quarto, però, la Openjobmetis ha cominciato ad accusare qualche difficoltà in attacco (solo 18 punti realizzati), concedendo spazio al recupero della formazione ospite. Sul punteggio di 88-86 a 1’50” dalla sirena finale l’ultimo vantaggio di Varese, poi un’azione da tre punti di Patterson a 25″ dalla fine ha ribaltato definitivamente la situazione (88-89). La Openjobmetis ha perso palla per una sanguinosa infrazione di cinque secondi a 22″ dalla conclusione e Patterson, di nuovo, ha posto il sigillo al successo ospite con due tiri liberi realizzati dopo l’ottavo fallo subìto.

BETALAND CAPO D’ORLANDO-VANOLI CREMONA 85-95

BETALAND CAPO D’ORLANDO: Gio.Galipo’ ne, Alibegovic 15, Maynor 22, Ihring, Atsur, Kulboka 6, Carlo Stella ne, Delas 8, Gia.Galipo’ ne, Wojciechowski 18, Stojanovic 11, Ikovlev 5. Allenatore: Di Carlo.

VANOLI CREMONA: Johnson-Odom 25, Martin 9, Gazzotti 10, T.Diener 4, Ricci, Ruzzier 2, Portannese 5, Fontecchio 13, Sims 12, D.Diener 3, Milbourne 12. Allenatore: Sacchetti.

ARBITRI: Lo Guzzo-Morelli-Paglialunga.

NOTE: Tiri liberi: Betaland 9/18, Vanoli 20/24. Usciti per falli: Alibegovic.

HAPPY CASA BRINDISI-RED OCTOBER CANTU’ 86-88

HAPPY CASA BRINDISI: Suggs 8, Tepic 12, Oleka, Smith 17, Mesicek 10, Sirakov ne, Moore 17, Donzelli, Canavesi ne, Giuri, Di Maggio ne, Lallanne 22. Allenatore: Vitucci.

RED OCTOBER CANTU’: Smith 2, Culpepper 18, Pappalardo ne, Cournooh 11, Parrillo, Tassone ne, Crosariol 10, Maspero ne, Raucci, Chappell 6, Burns 24, Thomas 17. Allenatore: Sodini.

ARBITRI: Mazzoni-Borgioni-Galasso.

NOTE: parziali 22-20, 39-41, 56-61. Tiri liberi: Brindisi 19/25, Cantu’ 11/18. Usciti per falli: Crosariol.



OPENJOBMETIS VARESE-FIAT TORINO 89-92

OPENJOBMETIS VARESE: Avramovic 17, Pelle 14, Bergamaschi ne, Natali 2, Vene, Parravicini ne, Okoye 20, Seck ne, Tambone 6, Cain 6, Ferrero 15, Wells 9. Allenatore: Caja.

FIAT TORINO: Garrett 18, Parente ne, Vujacic 14, Poeta 2, Stephens, Patterson 30, Washington, Okeke 11, Jones 2, Mazzola 5, Iannuzzi 10. Allenatore: Banchi.

ARBITRI: Filippini-Attard-Nicolini.

NOTE: parziali 22-18, 51-40, 69-65. Tiri liberi: Varese 19/23, Torino 6/7. Usciti per falli: nessuno.



GERMANI BRESCIA-THE FLEXX PISTOIA 76-72

GERMANI BASKET BRESCIA: Moore 11, Hunt 3, Mastellari ne, Vitali 9, Landry 19, Ortner 4, Traini 2, Vitali 14, Moss 5, Sacchetti 4, Bushati 5. Allenatore: Diana.

THE FLEXX PISTOIA: Della Rosa 6, McGee 15, Barbon, Laquintana 2, Mian 10, Gaspardo 6, Onuoha ne, Magro 4, Diawara 6, Moore 17, Ivanov 6. Allenatore: Esposito.

ARBITRI: Seghetti-Sardella-Calbucci.

NOTE: parziali 22-20, 46-36, 60-55. Tiri liberi: Brescia 12/15, Pistoia 9/13. Usciti per falli: nessuno.