Brindisi sempre avanti nel punteggio

– Brindisi piega (75-71) Venezia e aggancia al secondo posto in classifica Sassari, vittoriosa nell’anticipo sulla Virtus Roma. I pugliesi hanno dominato per quasi tutto il primo tempo. Poi, però, hanno subito il ritorno degli avversari, rischiando la beffa. Decisivo Banks, autore di 21 punti, mentre nell’Umana, già alla quarta sconfitta stagionale (tutte in trasferta) il migliore è risultato Watt (13 punti e 9 rimbalzi).

Brindisi ha piazzato il primo allungo significativo a cavallo tra il primo e secondo quarto grazie a 8 punti di fila di Gaspardo. E’ scattata sul 26-18 e poi ha toccato il massimo vantaggio di +17, sospinta dalle triple di Zanelli. Venezia è stata tenuta in piedi da Brown e Stones e, nell’ultimo quarto, si è riavvicinata fino al -1 (66-65 a 3′ dalla fine). La squadra di Vitucci, però, non ha mai tremato e con un parziale di 9-2 (frutto dei primi punti di Thompson) ha, di fatto, chiuso in anticipo la contesa.

BRINDISI-VENEZIA 75-71

(21-17, 41-30, 62-57)

Brindisi: Banks 21, Brown 10, Martin 6, Zanelli 10, Iannuzzi, Serra ne, Gaspardo 12, Campogrande 2, Thompson 7, Cattapan ne, Stone 7, Ikangi ne. Allenatore: Vitucci.

Venezia: Casarin ne, Stone 8, Bramos 5, Tonut 4, Daye 12, De Nicolao 9, Filloy 3, Vidmar 5, Chappell 12, Pellegrino ne; Cerella, Watt 13. Allenatore: De Raffaele.

Arbitri: Paternicò-Grigioni-Galasso.

Note – Tiri liberi: Brindisi 11/20, Venezia 7/13. Usciti per 5 falli: Daye.