Nel secondo quarto svantaggio di -14

Vincere aiuta a vincere. L’Italbasket, dopo il successo di giovedì a Napoli contro la Russia, vince anche in trasferta contro l’Estonia nel secondo match valido per le qualificazioni a Euro 2021. Nonostante siano qualificati di diritto in quanto paese ospitante di uno dei gironi a Milano, gli azzurri non regalano nulla e passano 87-81 al Saku Suurhall di Tallin con una grande rimonta nell’ultimo quarto. Sugli scudi Michele Vitali e Giampaolo Ricci, autori rispettivamente di 22 e 18 punti. Nell’altro match del gruppo B, la Russia ha battuto la Macedonia del Nord 77-67.

Coach Sacchetti si affida al quintetto Spissu, Vitali, Fontecchio, Ricci e Tessitori. Parità totale nel primo quarto (18-18), poi i baltici aumentano l’aggressività in difesa e tentano la fuga nel secondo quarto, toccando anche il +14 con due triple consecutive di Kristian Kullamae (44-30). L’Italia allora ha una reazione d’orgoglio, in particolare con Baldi Rossi e Ricci, che firma il canestro del -6 prima dell’intervallo lungo (47-41).

Rimonta nell’ultimo periodo

La ripresa inizia con un’altra tripla dello scatenato Kullamae, ma i ragazzi di Sacchetti concedono meno in difesa e trovano più fluidità sotto canestro. La tripla di Fontecchio vale il 55 pari, poi si continua punto a punto fino al tap-in di Vene che vale il 61-59. Nell’ultimo quarto però la musica cambia: i padroni di casa calano fisicamente, contemporaneamente invece l’Italia alza i ritmi e trova un inaspettato protagonista in Akele. La tripla di Ricci vale il 63-68 e il quarto fallo di Kullamae è un macigno per l’attacco degli estoni. Così le nuove bombe dalla distanza di Fontecchio e Vitale valgono il +10 (65-75). L’ultimo a mollare è Vene, ma gli azzurri tengono il vantaggio fino all’81-87 finale sigillato dai due liberi di Vitali, topscorer italiano con 22 punti. I ragazzi di Sacchetti dunque non regalano nulla nonostante il pass per l’Europeo già in tasca. Un successo che dà morale e speranza per chi indossava per la prima volta la casacca della nazionale, come Candussi. Prossimo impegno il 27 novembre in casa contro la Macedonia del Nord.

Sacchetti: “Vittoria di carattere”

Soddisfatto il ct azzurro Sacchetti: “Sono molto felice perché non abbiamo avuto vita facile. Il palazzetto pieno e la qualità dell’Estonia ci hanno reso complicato il compito. Siamo finiti sotto ma lavorando insieme in difesa ne siamo usciti e questo mi rende orgoglioso. All’inizio non siamo riusciti a fare le nostre cose ma nel secondo tempo tutto è cambiato grazie alla difesa. Sono soddisfatto. Stasera al palazzetto c’era una grande atmosfera e giocare qui non sarà una passeggiata per nessuno”.

Estonia-Italia 81-87

(18-18, 29-23, 14-18, 20-28)

Estonia: Drell 5 (1/2, 1/2), Raieste 3 (0/4, 1/4), Hermet 2 (1/2, 0/1), Veideman 2 (1/1, 0/1), Vene 21 (5/10, 3/6), Treier, Nurger 2 (0/1), Joesaar 7 (3/5, 0/2), Dorbek, Kitsing 22 (1/2, 5/8), Kriisa (0/1, 0/4), Kullamae 17 (3/3, 3/8). All. Toijala

Italia: Spissu 9 (2/4, 1/5), Fontecchio 9 (2/4, 1/3), Tessitori 6 (1/1), Ricci 18 (3/5, 4/8), Spagnolo (0/1), Bortolani ne, Baldi Rossi 10 (5/7, 0/2), Ruzzier 2 (1/1), Tambone (0/1 da tre), Vitali M. 22 (3/5, 3/6), Akele 8 (4/4), Candussi 3 (1/1 da tre). All. Sacchetti

Arbitri: Glisic (Ser), Horozov (Bul), Sharapa (Blr)

Note – Tiri da due: Est 15/31, Ita 21/32. Tiri da tre: Est 13/36, Ita 10/26. Tiri liberi: Est 12/14, Ita 15/18. Rimbalzi: Est 33 (Joesaar 9), Ita 30 (Akele, Ricci e Vitali 4). Assist: Est 19 (Kullamae 6), Ita 20 (Spissu 8). Usciti 5 falli: Nessuno

Spettatori: 7.500