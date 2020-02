Azzurri avanti di 8 al riposo

– Italia promossa a pieni voti nell’esordio delle Qualificazioni a EuroBasket 2021. Nella prima gara del girone B la nazionale di Meo Sacchetti – che gioca le qualificazioni da fuori classifica essendo già sicura del pass in quanto paese ospitante – trascinata da Michele Vitali (15) e Ricci (19), ha battuto la Russia 83-64 in un PalaBarbuto gremito. Bene all’esordio Spissu (10 punti e 10 assist), primi punti in azzurro per il 17enne Matteo Spagnolo.

L’italia comincia piano, con l’attacco che sembra bloccato e la difesa poco compatta. I russi ne approfittano e si portano avanti 4-11 dopo i primi tre minuti, dove spicca la tripla con fallo subito di Kulagin. Dopo un timeout, l’Italia infila un parziale di 13-2 Quindi la Russia ritrova l’efficacia offensiva, che passa per il solito Kulagin. A un minuto dalla fine del primo parziale scatta il botta e risposta da fuori area: inizia Baldi Rossi, risponde Motovilov e mette l’ultima parola Ruzzier che fissa il punteggio sul 26-24. L’inizio del secondo periodo vede tante palle perse su entrambi i lati del campo, poi Baldi Rossi non trova una bella rovesciata da fondo per il +4. Il canestro successivo arriva dopo quasi 4′ ed è sempre di Kulagin con un bel terzo tempo. Ricci risveglia l’attacco italiano, Antipov dall’arco tiene sempre lì la Russia (30-29). Fontecchio piazza un nuovo allungo con un canestro da tre punti, Fridzon va a segno a cronometro fermo. Il secondo quarto si accende un po’ alla fine anche grazie alle triple di Akele e Fontecchio, si va all’intervallo sul 41-33.

La Russia ci prova, ma l’Italia allunga e vince

Nel terzo tempo una tripla di Ricci e un canestro di Tessitori valgono il +13, ma Antipov frena l’emorragia con un tiro da tre dall’angolo (46-36). L’intensità di Tessitori e Vitali diventa un fattore nel respingere le offensive russe; il capitano è determinante anche in attacco, con sette punti in pochi minuti, per il 55-44. Cinque punti consecutivi di Zakharov fanno respirare gli ospiti, ma allo scadere del terzo quarto Spagnolo attacca senza esitare: segna, subisce fallo e realizza il libero del 62-51. L’ultimo quarto vede Ricci e Spissu che risolvono un paio di situazioni complicate, ma la Russia non ne approfitta nonostante una costruzione offensiva migliore. Sacchetti si affida a un quintetto piccolo, con Spissu, Vitali, Ruzzier e Fontecchio con Ricci per gli ultimi 3′ di gara. Gli azzurri gestiscono senza eccessivi patemi gli ultimi tentativi russi e chiudono 83 a 64.

Italia-Russia 83-64 (26-24, 41-33; 62-51)

Italia: Bortolani 3, Fontecchio 10, Ricci 19, Spagnolo 3, Tambone, Akele 3, Baldi Rossi 7, Ruzzier 7, Spissu 10, Tessitori 6, Tote, Vitali 15.

Russia: Antipov 14, Baburin, Fridzon 6, Ivlev 10, Kulagin 17, Ilnitskiy, Klimenko, Motovilov 10, Sopin, Strebkov, Valiev 1, Zakharov 6.