Basket, playoff Serie A: Venezia e Avellino a valanga su Cremona e Trento

ROMA – La seconda tornata delle Gare 2 di quarti di finale dei playoff del campionato italiano di basket non regala emozioni: la Reyer Venezia spazza via la Vanoli Cremona al Taliercio (108-76), la Scandone Avellino riesce a superare l’Aquila Basket Trento anche senza la spinta del proprio pubblico ( ). I campioni d’Italia si portano quindi sul 2-0 nella serie con i lombardi, mentre gli irpini di coach Pino Sacripanti riportano la contesa in parità dopo aver perso Gara 1.

UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 108-76 – Dura praticamente soltanto due quarti la sfida del Taliercio, nonostante lo scatto immediato di Venezia che dopo i primi dieci minuti è giù sul +12 (24-12). Cremona riesce a ridurre il distacco con Johnson-Odom, i ragazzi di Sacchetti toccano anche il -5 sul 40-35 ma vedono i campioni d’Italia piazzare un nuovo allungo fino al 50-42 dell’intervallo lungo. L’avvio di terzo quarto condanna i lombardi, puniti a più riprese fino al -15. La schiacciata di Peric chiude la frazione (76-62), i timeout di Sacchetti non bastano a rimettere Cremona in carreggiata: il punteggio finale, 108-76, è la fotografia perfetta del dominio lagunare. Peric chiude con 19 punti in 22 minuti uscendo dalla panchina, per lui anche sei rimbalzi. Altri cinque in doppia cifra per coach De Raffaele: Watt (13), Haynes (12), Daye e Jenkins (11), Tonut (10).

UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 108-76

(24-12, 50-42, 76-62)

Venezia: Haynes 12, Peric 19, Sosa 7, Bramos 6, Tonut 10, Daye 11, De Nicolao 8, Jenkins 11, Bolpin 2, Ress, Biligha 9, Watt 13. All.: De Raffaele

Cremona: Johnson-Odom 22, Martin 6, Gazzotti 1, Diener T. 11, Ricci 2, Ruzzier 4, Portannese, Fontecchio 3, Sims 10, Diener D. 4, Milbourne 13. All.: Sacchetti

Tiri: Venezia 26/42 da 2, 12/27 da 3, 20/31 ai liberi, Cremona 22/43 da 2, 7/18 da 3, 11/18 ai liberi

Rimbalzi: Venezia 39 (11 offensivi), Cremona 33 (7 offensivi)

Avellino-Trento: Fesenko a canestro

SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-59 – Dopo il ko di Gara 1, Avellino riparte senza pubblico (PalaDelMauro a porte chiuse per i disordini di fine partita) ma con un pazzesco Kyrylo Fesenko, che trova una serata da 20 punti e 10 rimbalzi in soli 19 minuti di utilizzo. Sono suoi i primi dieci punti degli irpini, dopodiché tocca a Rich e Wells accelerare per portare la Scandone sul +9 (18-9). Sutton prova a riportare Trento a contatto, coach Sacripanti ringrazia il nuovo arrivato Renfroe, già a suo agio negli schemi biancoverdi. Gutierrez e Hogue piazzano uno 0-7 di parziale per il momentaneo -4 (26-22), è Wells a provocare un nuovo scossone con cinque punti consecutivi che valgono il +9. La tripla di Filloy manda tutti negli spogliatoi sul 44-33, gli attacchi arrancano in avvio di secondo tempo e servono i canestri di Scrubb e Rich per infiammare nuovamente la manovra offensiva di Avellino, che entra nei dieci minuti conclusivi sul 60-43. Gomes riporta Trento a -12 per poi farsi espellere, ci pensano Rich, Fesenko e Filloy a chiudere la pratica e rimettere in parità la serie.

SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-59

(24-15, 44-33, 60-43)

Avellino: Zerini 4, Wells 11, Sabatino ne, Leunen 5, Scrubb 3, Filloy 9, Renfroe 5, D’Ercole, Rich 12, Ausa 11, Fesenko 0, Parlato. All.: Sacripanti

Trento: Franke 8, Sutton 9, Silins 5, Czumbel ne, Forray, Conti ne, Flaccadori, Gutierrez 10, Gomes 7, Hogue 8, Lechtaler 2, Shields 10. All.: Buscaglia

Tiri: Avellino 27/45 da 2, 4/15 da 3, 14/19 ai liberi. Trento 17/47 da 2, 5/19 da 3, 10/17 ai liberi

Rimbalzi: Avellino 38 (8 offensivi), Trento 40 (19 offensivi)





