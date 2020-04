“Non credo potremo terminare la stagione”

– L’Eurolega non riprenderà. E’ il pensiero di Sergio Rodriguez, playmaker dell’Ax Milano, che si dice scettico sulla possibilità che la competizione europea “possa riprendere” a causa della pandemia di coronavirus.

“Sono un po’ pessimista al momento – ha detto il 33enne a Dazn Spagna da Alicante, dove sta trascorrendo questo periodo di quarantena con la famiglia -, non credo proprio che l’Eurolega riprenderà. E’ tutto molto complicato, ci sono squadre che arrivano da diversi paesi al di fuori dell’Unione Europea, una grande percentuale di giocatori americani che non sono più in Europa e che aspettano di vedere come tutto può risolvere negli Usa. Non credo che ci sarà tempo per terminare la stagione”. Lo spagnolo poi racconta la sua quarantena: “Stiamo bene, c’è preoccupazione ma almeno sto passando molto tempo con la mia famiglia. Ci troviamo molto bene a Milano – ha aggiunto il 33enne play – Non so ancora quanti anni di carriera ho davanti ma sono sicuro che me li godrò al massimo”.

Entro fine maggio la decisione

La giunta esecutiva degli azionisti dell’Eca (l’Euroleague Commercial Assets Shareholders Executive Board) si intanto riunita decidendo di posticipare gli stipendi per i giocatori di Eurolega al 15 agosto e fissando le date per una eventuale ripartenza anche se una decisione definitiva sarà presa il 24 maggio. L’agreement tra i club di Eurolega e l’Elpa, l’Associazione che cura gli interessi dei giocatori, ha stabilito per gli atleti il pagamento dell’85% di quanto dovuto se la stagione riprenderà, l’80% in caso di stop definitivo. I club hanno approvato all’unanimità il progetto delle date operative di Eurolega ed Eurocup fissando al 24 maggio la scadenza ultima per prendere una decisione se proseguire o fermare definitivamente la stagione. A tal proposito è stata fissata una tabella di marcia: quarantena fino all’11 giugno (se necessario), dal 12 giugno al 2 luglio allenamenti mentre dal 4 al 17 luglio i match di Eurocup e dal 4 al 26 luglio l’Eurolega. Se la stagione dovesse ripartire i giocatori in scadenza al 30 giugno 2020 vedranno il contratto prorogato per un altro mese. Il board ha convenuto unanimemente che le competizioni saranno riprese solo se le autorità sanitarie e i governi lo consentiranno e a porte chiuse.