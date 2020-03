Basket, Nba: vincono Lakers e Clippers, cadono in casa Boston e Denver

WASHINGTON – Aspettando lo scontro diretto di domenica sera, i Los Angeles Lakers (47-13) e i Clippers (42-19), rispettivamente primi e secondi a Ovest, continuano ad asfaltare chiunque si trovi davanti. Allo Staples Center i gialloviola hanno impartito una dura lezione ai Philadelphia Sixers (37-25), battuti 120-107 con un Anthony Davis imprendibile: 37 punti e 13 ribalzi per lui. LeBron James ha come sempre dato prova di grande forza mettendo a referto 22 punti e 14 assist ed ora è a soli 7 punti da quota 34mila in carriera, traguardo superato solo da Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone. I Lakers hanno vinto la partita in difesa tenendo gli ospiti, ancora senza Embiid, Simmons, Richardson e alla nona sconfitta di fila in trasferta, sotto il 45% al tiro. Decisivo il mega-break di 44-10 rifilato a cavallo tra il secondo e il terzo quarto.

I Clippers passano a Oklahoma City

Alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, i Clippers stendono i Thunder (37-24) 109-04 e portano a casa la quinta (netta) vittoria di fila dimostrando che quando è al gran completo, la formazione di Doc Rivers può essere considerata una pretendente al titolo. A schiacciare i padroni di casa un Kawhi Leonard che, pur con i suoi 25 punti e 8 rimbalzi, continua a giocare col freno a mano tirato. Bene anche Paul George, autore di 16 punti, ma ancora più importante è la panchina con tre potenziali titolari: Lou Williams, Reggie Jackson e Montrezl Harrell che insieme segnano 37 punti. Danilo Gallinari non brilla, segna 15 punti, ma con 0/4 da due e 4/9 da tre oltre a 3/5 ai liberi, 4 rimbalzi, una palla recuperata e una persa in 29′. Per Oklahoma si tratta di una dura lezione, la seconda dopo quella incassata da Milwaukee. Più di una sirena d’allarme in chiave playoff.

Denver-Golden State

Crollano in casa Boston e Denver

Tonfo interno clamoroso di Boston contro i Brooklyn Nets (27-33). I Celtics (41-19) si arrendono 129-120 all’overtime. Protagonista assoluto della gara Caris LeVer, autore di 51 punti, suo massimo in carriera, 37 dei quali tra l’ultimo periodo e l’extratime. Ai Nets il merito di averci creduto e di aver rimontato ben 21 punti nella ripresa. Fa ancora più rumore la caduta in casa di Denver. I Nuggets (41-20), infatti, perdono incredibilmente 116-100 contro i derelitti dei Golden State Warriors (14-48) cedendo la seconda piazza a Ovest. Anche in questo caso, come a Boston, i padroni di casa buttano via un vantaggio di 15 lunghezze nell’ultima frazione. Aspettando l’imminente ritorno in campo di Steph Curry, i Warriors si sono affidati ad Andrew Wiggins ed Eric Paschall, autori entrambi di 22 punti. Torna al successo Toronto dopo tre ko di fila. I Raptors (43-18) rimontando 17 punti e vincono in volata contro i Phoenix Suns (24-38) 123-114. A guidare la risalita Pascal Siakam (33 punti), Kyle Lowry (28) e Norman Powell (26 punti).

Perde Melli, “prima” di Duncan da head coach

Vanno ko i New Orleans Pelicans (26-35) di Melli, superati 139-134 dai Minnesota T-wolves (18-42). Il 29enne emiliano trova spazio per 19 minuti ma mette a referto solo 5 punti (2/6 dal campo con 0/3 dall’arco e 1/2 dalla lunetta), due rimbalzi, due assist e due palle recuperate. Zion Williamson sigla 25 punti, in tripla doppia Holiday (27 punti, 12 assist e 10 rimbalzi) ma dall’altro lato non sono da meno Beasley (28 punti) e Russell (23 punti di cui 14 nel secondo tempo). Non può nemmeno sorridere Marco Belinelli, solo spettatore nella vittoria di misura di San Antonio (26-34) su Charlotte (21-40) per 104-103 con Tim Duncan per la prima volta a fare le veci di Popovich in panchina: l’azzurro stava male e anche la sua presenza venerdì contro Brooklyn è in dubbio. Chiude il successo di Sacramento (27-34) sui Washington Wizards (22-38) per 133-126.

I risultati – Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 103-104, Boston Celtics – Brooklyn Nets 120-129 dOt, New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 134-139, Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 94-109, Denver Nuggets – Golden State Warriors 100-116, Phoenix Suns – Toronto Raptors 114-123, Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 120-107, Sacramento Kings – Washington Wizards 133-126.







