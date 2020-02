ROMA – Una vittoria nel ricordo di Bryant. Dopo le giornate di lutto e le tante emozioni vissute nell’ultima settimana, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria in Nba per la prima volta dopo la scomparsa di Kobe imponendosi sul campo dei Sacramento King. L’obiettivo era stato mancato ieri, quando dopo le commosse celebrazioni dedicate al Black Mamba allo Staples Center, i californiani erano stati sconfitti da Portland.

Tripla doppia di James

Per evitare un secondo ko, i Lakers contro Sacramento hanno premuto subito sull’acceleratore, spinti da Davis e da Bradley, che nel primo quarto ha realizzato 16 punti. LeBron James ha lottato anche contro il dolore profondo per la morte di Bryant mettendo a referto 15 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Alla fine è 129 a 113 con sette giocatori in doppia cifra guidati dai 21 di Anthony Davis e i 19 di Avery Bradley in una serata da 19/43 dalla lunga distanza di squadra, realizzando ben 37 punti in contropiede contro i 14 degli avversari. A orchestrare l’attacco è stato come sempre LeBron James, che nei suoi 33 minuti sul parquet chiude con +33 di plus-minus. Per lui una tripla doppia (l’undicesima stagionale, la 92esima della carriera) da 15 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, guidando i Lakers alla 37esima vittoria stagionale e pareggiando già da adesso il totale della scorsa stagione. Per i Kings ci sono i 24 punti di De’Aaron Fox e i 22 di Buddy Hield, ma non abbastanza tiro perimetrale e difesa per replicare la vittoria di due giorni fa contro i Clippers. Tanti i ricordi di Kobe Bryant sugli spalti, accompagnati dal sogno del titolo, col quale magari onorare nel migliore dei modi la memoria del grande cestista della storia dei Lakers, scomparso domenica scorsa.

Boston supera Philadelphia per la prima volta

Sesta vittoria nelle ultime sette partite per i Boston Celtics che, pur dovendo fare a meno di Kemba Walker per un problema al ginocchio, piegano 116-95 per la prima volta in stagione i Sixers, prendendo subito il possesso della gara con un parziale di 10-0 dopo tre minuti di gioco, con 9 punti firmati da Jayson Tatum. L’All-Star dei Celtics ha poi chiuso con 20 punti totali, guidando i suoi a un successo mai in discussione e permettendo al TD Garden di godersi anche qualche minuto di garbage time per Tacko Fall, osannato dalla folla a 2:32 dalla fine. Il migliore di tutti è stato però Jaylen Brown, che dopo aver segnato 20 punti in totale nelle prime tre gare stagionali, contro Philly ne ha messi 32. Una prestazione da All-Star, anche se non farà parte della partita delle stelle: “Non c’è motivo di piangere sul latte versato” ha detto dopo la partita. “È più importante giocare come un All-Star piuttosto che essere convocato per quella partita” ha sottolineato coach Stevens, contento della prestazione del suo numero 7. Male i Sixers, che hanno a malapena 23 punti da Ben Simmons in quella che rappresenta la terza sconfitta nelle ultime cinque gare. Pessima la prestazione di Joel Embiid, che ha chiuso a quota 11 punti ma con 1/11 al tiro e trascinando con se tutta la squadra, capace di tirare solamente col 37% dal campo e il 21% da tre.

Lillard trascina Portland

Dopo i 48 punti di ieri notte a Los Angeles contro i Lakers, Damian Lillard ne ha rifilati altri 51 alla difesa degli Utah Jazz con 17/29 al tiro e 8/15 dalla lunga distanza, con 8/8 ai liberi e 12 assist e trascinando Portland al successo per 124-107. “Non mi sono mai sentito in un ritmo del genere” ha detto il numero 0. Lillard nelle ultime sei partite ha segnato 61 punti contro Golden State, 47 contro Dallas (unica sconfitta), 50 contro Indiana, 36 contro Houston, 48 contro LA e ora 51 contro Utah, per una media che sfiora i 49 punti a partita con 7.2 rimbalzi e 10.2 assist. Le percentuali, poi, sono semplicemente ridicole: 55% dal campo e 57% da tre punti su 14 tentativi a partita, con il 92% ai liberi. Le sue sei gare in fila con almeno 6 triple a segno sono un nuovo record Nba. Per i Jazz si tratta della quarta sconfitta consecutiva, scivolando a due partite piene di distanza dal secondo posto a Ovest. Non sono bastati i 25 punti di Donovan Mitchell e il ritorno in quintetto di Mike Conley (22 punti come Bojan Bogdanovic) per tenere testa a Lillard, che da solo ha riportato i suoi Blazers a una gara e mezza di distanza dall’ottavo posto nella Western Conference.

Nets, Irving va ko

Nelle altre partite disputate la scorsa notte in Nba, i Clippers, secondi nella Western Conference alle spalle dei Lakers, hanno battuto Minnesota 118-106, mentre arriva una brutta tegola per i Brooklyn Nets, che hanno perso il loro leader Kyrie Irving per infortunio a un ginocchio e sono stati sconfitti 113-107 dai Wizards a Washington. Solo domani si saprà l’entità del danno. Solo 15 minuti giocati per l’azzurro Marco Belinelli nel successo interno dei suoi San Antonio Spurs sugli Charlotte Hornets, per 114-90. Da segnalare poi la vittoria dei Golden State Warriors che hanno espugnato 131-112 i Cleveland Cavaliers.







