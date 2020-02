Basket Nba: Toronto non si ferma, bene Lakers, Milwaukee e Denver. Crollano i Clippers

ROMA – Prosegue senza troppi problemi la marcia dei Milwaukee Bucks, sempre più dominatori della Eastern Conference. I capoclassifica dell’Est si impongono 111-95 in casa degli Orlando Magic, pur con un Antetokounmpo da “soli” 18 punti: il greco mette però insieme 18 rimbalzi e 9 assist, armando le mani di Middleton (21 punti, 13 rimbalzi e 6 assist) e di uno scatenato Brook Lopez, che chiude con un percorso netto (5/5) dall’arco e 23 punti. Ai Magic non bastano i 21 e 14 rimbalzi di Vucevic, Orlando rimane comunque l’ottava forza a Est pur con un record nettamente negativo (22-31). A inseguire Milwaukee rimangono i campioni in carica dei Toronto Raptors, che infilano la quattordicesima vittoria consecutiva: i Brooklyn Nets vendono cara la pelle nonostante l’assenza di Kyrie Irving, i 37 punti di Levert e i 21 di Dinwiddie non bastano però a scalfire la corazza dei canadesi, che si impongono in volata (119-118) riuscendo ad arginare la rimonta dei Nets grazie a VanVleet (10 dei suoi 29 punti arrivano nel quarto quarto) e al libero decisivo realizzato da Pascal Siakam. Raptors secondi nella Eastern Conference con 39-14 di record, alle spalle del 45-7 dei Bucks.

Lakers ok contro Golden State, bene Denver

Rimangono in testa alla Western Conference i Los Angeles Lakers, pur con qualche patema di troppo contro i Golden State Warriors (125-120). Serve una prestazione praticamente perfetta di Anthony Davis (27 punti con 9/14 al tiro e 10 rimbalzi) per avere la meglio su quel che resta di Golden State, che saluta l’esordio di Wiggins dopo la trade con Minnesota: 24 punti per il nuovo arrivato, cui si aggiungono i 26 e 9 rimbalzi di Chriss e i 19 uscendo dalla panchina del rookie Poole. I Lakers hanno però il solito LeBron James: 22 punti, 11 assist e 8 rimbalzi per il Prescelto, e a salvare Los Angeles sono le percentuali dall’arco: 14/29 al tiro pesante, con Bradley (21 punti e 5/7) e Rondo (3/5 per 11 punti) sugli scudi. Rimangono in scia i Denver Nuggets, trascinati al successo 117-108 contro i Phoenix Suns da un fantastico Jamal Murray: 36 punti con soli 3 errori al tiro per il play dei Nuggets, i Suns si aggrappano ai 28 punti e 19 rimbalzi di Ayton in una notte complessa per Booker (5/16 dal campo) ma non basta. Denver sale così al secondo posto in classifica (37-16 alle spalle del 39-12 dei Lakers).

Minnesota-Los Angeles Clippers

Crollo Clippers, Melli in campo nel successo dei Pelicans

I Nuggets si ritrovano seconda forza grazie all’inatteso scivolone dei Los Angeles Clippers: Leonard e compagni crollano a sorpresa contro i Minnesota Timberwolves, che non hanno potuto lanciare il nuovo arrivato Russell ma hanno avuto un grandissimo impatto da Beasley, proveniente proprio da Denver (23 punti, 10 rimbalzi e 4 assist) insieme a Hernangomez (14 punti), e da McLaughlin, titolare per l’emergenza nel ruolo di play e autore di una partita da 24 punti e 11 assist, oltre alla tripla doppia sfiorata da Towns (24 punti, 13 rimbalzi, 9 assist). Il finale è un eloquente 115-142, con Minnesota capace di portarsi all’intervallo lungo con 81 punti segnati. Parte in quintetto Nicolò Melli (9 punti e 6 rimbalzi in 24 minuti) nel successo dei New Orleans Pelicans sugli Indiana Pacers: la franchigia della Louisiana si presenta sul parquet senza due stelle come Zion Williamson e Brandon Ingram, l’attacco è quindi tutto nelle mani di Holiday che risponde con 31 punti, 10 assist e 6 rimbalzi nel 124-117 finale. I Pelicans salgono a 22-31 di record, Memphis è attualmente ottava con 26-26.

Le altre: Dallas vince senza le stelle

Segnali confortanti per i Dallas Mavericks, che approfittano di un match “comodo” contro gli Charlotte Hornets per vincere (116-100) anche senza Doncic e Porzingis. Sei uomini in doppia cifra per coach Carlisle: comanda Seth Curry con i suoi 26 punti dalla panchina, 15 punti e 10 rimbalzi per Cauley-Stein con 7/7 al tiro, scollinano quota 10 anche Hardaway (14), Finney-Smith e Brunson (13) e Marjanovic (11 e 6 rimbalzi in soli 13 minuti). La sfida tra deluse della Western Conference se la aggiudicano i Sacramento Kings, che battono 122-102 i San Antonio Spurs: Derozan e Aldridge prendono soltanto 10 tiri a testa, per i Kings danno spettacolo Barnes (25 punti) e soprattutto Hield, sempre più a suo agio uscendo dalla panchina con 31 punti in 31 minuti e un fantascientifico 9 su 10 dall’arco. Sposta ben poco, nell’economia della Eastern Conference, il match tra i New York Knicks e i Detroit Pistons: vince NY 95-92 con 17 punti (con 17 tiri) di Randle.







