Gallinari si arrende ad Antetokounmpo

– I Lakers (7-2) rallentano la propria cavalcata in testa alla Western Conference. Dopo sette vittorie consecutive, LeBron James e compagni cadono allo Staples Center per mano dei campioni in carica. Toronto (7-2), senza Lowry e Ibaka, passa in California 113-104 trascinata da Siakam (24 punti nonostante un disastroso 9/25 dal campo e 1/8 da tre) e dal sempre più indispensabile VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi). Ai Lakers che stanno costruendo la propria stagione sulla difesa, non sono bastati i 27 punti (più 8 rimbalzi e 3 assist) di Anthony Davis e la solita tripla doppia di LeBron (13 punti, 15 assist e 13 rimbalzi). Decisivo il parziale di 17-6 in favore dei Raptors all’inizio dell’ultimo periodo che ha permesso ai canadesi di volare sul +9 e gestire il vantaggio fino alla fine.

Oklahoma City sbatte contro Giannis Antetokounmpo. Dopo un primo tempo frustrante, con tanto di sfogo rabbioso contro un’insegna col logo dei Thunder fra il campo e gli spogliatoi, The Greek Freak prende per mano Milwaukee e la conduce alla vittoria per 121-119, con 24 dei suoi 35 punti negli ultimi due quarti, oltre a 16 rimbalzi complessivi. Danilo Gallinari, autore della tripla del 114 pari a 32″3 dalla fine. ma poi impreciso dall’arco nelle decisive battute finali, chiude con 14 punti (2/7 da due, 2/10 da tre, 4/5 ai liberi), 7 rimbalzi, 3 assist e due palle recuperate in 30 minuti. Meglio di lui fanno solo Schroder (25 punti) e Gilgeous-Alexander (22 punti). “Siamo riusciti sempre a rispondere colpo su colpo ma non abbiamo tirato come solitamente facciamo – l’analisi a fine gara del Gallo – Abbiamo disputato una bella partita ma sfortunatamente non siamo riusciti a vincerla”.

Denver sprecona, la salva Jokic

Quarta vittoria di fila per Denver (7-2) che aggancia i Lakers al comando dell’Ovest, ma a Minneapolis c’è voluto un tempo supplementare ai Nuggets per avere la meglio sui T-wolves (5-4). Decisivo il canestro nel finale di Nikola Jokic, autore di 20 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Una partita in cui Denver ha rischiato di buttare all’aria una prestazione maiuscola per tre quarti di gara. Sul punteggio di 90-74 a 6’41” dalla sirena finale, infatti, gli ospiti spengono completamente la luce facendosi rimontare fino al 90-90 con ancora 42″ da giocare. Nell’overtime si gioca punto a punto quando Jokic, a 2.4″ dalla sirena segna il canestro della vittoria.

I Sixers si rialzano dopo tre ko di fila

Philadelphia (6-3), dopo tre sconfitte di fila, cambia marcia e torna al successo interno contro Charlotte (4-6) per 114-106. Embiid, dopo le critiche da parte di coach Brown e la rissa con Karl-Anthony Towns, torna a macinare punti e in 26′ chiude con un bottino di 18 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi e 2 stoppate. Il match, equilibrato nei primi due parziali, cambia volto nella ripresa con un terzo quarto maiuscolo (35-23 il parziale) da parte dei padroni di casa che allungano fino a sfiorare il muro del +20.

Ok Indiana, Portland e Cleveland

Sesta vittoria in sette gare per Indiana (6-4) che batte Orlando (3-7) 109-102: 21 punti, 16 rimbalzi e 7 assist per Sabonis. Brooklyn (4-5) deve arrendersi a Phoenix (6-3): 138-112 per i Suns, trascinati da Booker (27 punti) e Rubio (22 punti e 12 assist). Male anche New York (2-8), sempre più fanalino di coda della Lega, battuta in casa da Cleveland (4-5) 108-87. Chiude il successo di Portland (4-6) in casa contro Atlanta (3-6) al termine di un match equilibrato e vinto all’overtime per 124-113 con Damian Lillard che chiude con 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, meglio di lui ha fatto Trae Young con 35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.

I risultati – New York Knicks-Cleveland Cavaliers 87-108; Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 98-100 dOt; Orlando Magic-Indiana Pacers 102-109; Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 114-106; Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 119-121; Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 104-113; Phoenix Suns-Brooklyn Nets 138-112; Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 124-113 dOt.