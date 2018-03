Basket, Nba: Toronto e Boston non si fermano, sorride Belinelli

Nba

– Ultimi fuochi nella regular season dellaprima dei playoff. Nella notte si sono disputate sei partite, dalle quali sono arrivate alcune conferme, come ad esempio la corsa senza fine dei Toronto Raptors e dei Boston Celtics, e pure qualche sorpresa, come il ko inaspettato dei Golden State Warriors, campioni in carica, mentre si complica non poco l’obiettivo post season per i i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sconfitti in casa da Oklahoma City.

TORONTO PIEGA DALLAS ALL’OVERTIME, VINCE ANCHE BOSTON – In testa alla Eastern Conference prosegue dunque la marcia di Toronto: 122-115 all’overtime sui Dallas Mavericks con 29 punti di DeRozan e 21 punti e 12 rimbalzi di Valanciunas e 11esimo successo di fila per i canadesi, il 18esimo in 19 gare (52-17 il record stagionale dei Raptors). Resta dietro comunque Boston (47-22) imponendosi per 92-83 sugli Orlando Magic con 17 punti a testa per Rozier e Monroe.

PHILADELPHIA PIEGA BROOKLYN, 5 PUNTI BELINELLI – Affermazione anche per Philadelphia (38-30), che piega Brooklyn per 120-116 e mette a tiro il quinto posto nella Conference orientale occupato da Washington (39-30). Assoluti protagonisti davanti al pubblico di casa del Wells Fargo Center Joel Embiid, che festeggia il suo 24esimo compleanno con una prestazione da 24 punti e 19 rimbalzi ( record personale per lui), e Robert Covington, che firma la tripla della vittoria a 35″4 dalla sirena. Bene anche J.J. Redick (23 punti) e Ben Simmons (21 punti, 12 assist e 8 rimbalzi) mentre Marco Belinelli deve accontentarsi di 5 punti (2/6 dal campo con 1/2 da tre), un assist, una stoppata e una palla persa in 26′ sul parquet. Terza sconfitta consecutiva invece dei Nets (21-48): nella serata negativa della franchigia di Brooklyn, al 19esimo ko nelle ultime 22 gare, a salvarsi c’è solo Rondae Hollis-Jefferson che chiude con 22 punti a referto.

Clippers-Oklahoma: duello Abrines-Teodosic

KO GOLDEN STATE E CLIPPERS, ORA FUORI DAI PLAYOFF – A Ovest si complica intanto la rincorsa di Golden State al primato di Houston dopo la seconda sconfitta stagionale (98-93) contro i non irresistibili Sacramento Kings (12esimi in graduatoria con 23-70) spinti dai 22 punti di Hield dalla panchina. A preoccupare coach Kerr è soprattutto l’infermeria piena: a Curry e Thompson si aggiungono anche Kevin Durant, che ne avrà per almeno due settimane per una costola fratturata, e Omar Casspi, che si fa male alla caviglia nel primo quarto. Si mette male per i Clippers, sempre orfani di Danilo Gallinari e al momento fuori dai play-off (37-31, decimo posto a Ovest): a Oklahoma City sono i Thunder (42-29, quarto posto) a imporsi per 121-113 con 22 punti e sei palle recuperate di Brewer e la 22esima tripla doppia stagionale (la 101esima della carriera) di Russell Westbrook (16 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). Per i Clippers 24 punti di Harris e 23 di Rivers, 11 punti e 21 rimbalzi per Jordan ma anche 23 palle perse nel complesso che hanno fruttato 31 punti ai Thunder. Completa il quadro di giornata il successo di misura di Miami (92-91) sui Los Angeles Lakers che colloca gli Heat all’ottavo posto a Est con un bilancio di 37-33.