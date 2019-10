Basket, Nba: Toronto cade a Boston. Sorride LeBron, ko Gallinari e Melli

WASHINGTON – Al TD Garden di Boston arriva la prima sconfitta stagionale per i campioni in carica. I Toronto Raptors cedono 112-106 nonostante i 33 punti di Siakam e i 29 di Lowry. A trascinare i Celtics al riscatto dopo la sconfitta di Philadelphia all’esordio stagionale ci ha pensato la coppia Brown-Tatum, protagonisti con 25 punti a testa. Bene anche Kemba Walker che, dopo la prova opaca del Wells Fargo Center, mette a segno 22 punti. E’ proprio l’ex Hornets con 11 punti nell’ultimo quarto a ribaltare i canadesi.

LeBron James spinge i Lakers

Primo successo stagionale dopo il ko nel derby, anche per i Los Angeles Lakers che blindano la difesa contro gli Utah Jazz e vincono 95-86. LeBron James è straripante con 32 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, Anthony Davis ne mette a segno 21 e coach Vogel può esultare anche per l’ottimo apporto dalla panchina di Troy Daniels, 15 punti in 21′. Utah, invece, senza l’acciaccato Bogdanovic, incassa il primo dispiacere dopo la vittoria contro Oklahoma. Ancora in ombra Mike Conley che già contro i Thunder aveva chiuso con un pessimo 1/16, appena 13 punti per lui. Il migliore tra gli ospiti è Donovan Mitchell, autore di 24 punti.

Melli prova a fermare Porzingis

Ancora sconfitti Gallinari e Melli

In campo anche Danilo Gallinari e Niccolò Melli costretti a rinviare ancora la prima gioia stagionale. Esordio casalingo e altro ko per Oklahoma City, che crolla nel finale contro Washington (0-14 di parziale) e cede per 97-85. Il Gallo fa quel che può: 18 punti in 30′ con 6/10 dal campo (2/3 dalla distanza) e 4/4 dalla lunetta, oltre a 5 rimbalzi, due assist, una palla persa e una recuperata. Meglio di lui fa solo Gilgeous-Alexander (28 punti), mentre delude Chris Paul, appena 6 punti e 4 assist, ma soprattutto 5 palle perse. Per i Wizards, invece, 21 punti e 11 rimbalzi di Bryant e 19 punti di Hachimura. Seconda gara e seconda sconfitta per 116-123 contro Dallas anche per New Orleans, sempre priva di Williamson. Rispetto all’ottimo esordio, piccolo passo indietro per Melli, che chiude con 4 punti (2/2 da due e 0/1 da tre), due rimbalzi, un assist e una palla persa in 14 minuti. Ingram è il migliore dei Pelicans (25 punti), sul fronte Mavericks decolla la premiata ditta Porzingis-Doncic: 24 punti per il primo, addirittura tripla doppia per lo sloveno, 25 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Irving a canestro durante New York-Brooklyn

Ai Nets il derby di NY, ok Portland e Denver

Nelle altre gare della notte Murray (27 punti) e Jokic (23+14+12) trascinano Denver al successo su Phoenix all’overtime (108-107), mentre Brooklyn fa suo il derby con New York: 113-109 e ancora una grande prestazione di Irving (26 punti) che firma la tripla del sorpasso a 22 secondi dalla sirena. 37 punti di Karl-Anthony Towns permettono a Minnesota di sbancare Charlotte 121-99. Vittoria in rimonta per Chicago che, grazie a un’ottima ripresa, passa a Memphis 110-102. Chiude la vittoria esterna di Portland a Sacramento per 122-112. Protagonisti assoluti Damian Lilliard con 35 punti e Whiteside con 22 punti e 9 rimbalzi in appena 26′ di gara.

I risultati – Boston Celtics – Toronto Raptors 112-106, Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves 99-121, Brooklyn Nets – New York Knicks 113-109, Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 85-97, Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 102-110, New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 116-123, Denver Nuggets – Phoenix Suns 108-107 dOt, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 112-122, Los Angeles Lakers – Utah Jazz 95-86.





