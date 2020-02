Super Antetokounmpo trascina i Bucks

– Milwaukee vince ancora. Stavolta a farne le spese è Philadelphia. Protagonista il solito Antetokounmpo con una nuova doppia doppia (31 punti e 17 rimbalzi). Crisi per iLos Angeles Clippers, al terzo ko consecutivo, che perdono in casa contro i Sacramento Kings per 112-103 con la sorprendente prestazione di Kent Bazemore. I Dallas Mavericks, senza Luka Doncic, vengono sconfitti dagli Atlanta Hawks per 111-107. Sconfitta casalinga per Utah: i Jazz vanno al tappeto contro Houston, (terza vittoria di fila) trascinati da James Harden (38 punti) e Russell Westbrook (34 punti).

Altra vittoria pesante per i Milwaukee Bucks (48-8) che piegano 119-98 i Philadelphia 76ers (35-22) e conquistano il sedicesimo successo nelle ultime 18 gare. Merito del 7-0 di parziale firmato Giannis Antetokounmpo con cui si è aperto il secondo tempo, all’interno di un 37-23 che ha spaccato in due la partita nel terzo quarto. Ben 25 punti e 9 rimbalzi per Khris Middleton e 12 punti a testa per Eric Bledsoe e Robin Lopez: sono loro i co-protagonisti al fianco dell’Mvp in carica. A trascinare Milwaukee infatti è ancora una volta Giannis Antetokounmpo: per lui 31 punti con 12/17 dal campo, 17 rimbalzi e 8 assist in soli 29 minuti di gioco, con un +25 di plus/minus che ben racconta il suo impatto sul match. Ai Sixers non resta dunque che aggiornare il modesto record raccolto in trasferta (9 vittorie e ben 20 sconfitte lontano dal Wells Fargo Center), con Joel Embiid che non va oltre i 17 punti con 18 tiri, a cui si aggiungono i 17 punti di Furkan Korkmaz. A complicare la serata di Philadelphia poi è arrivato anche l’infortunio di Ben Simmons: il riacutizzarsi di un problema alla schiena che lo ha costretto a restare in campo meno di 5 minuti.

I Clippers crollano in casa con Sacramento

Paul George e Patrick Beverley restano fuori causa infortunio e al loro posto nel quintetto di Los Angeles partono Reggie Jackson, all’esordio assoluto in maglia Clippers, e Marcus Morris; alla prima partita casalinga da giocatore della squadra di LA. Kawhi Leonard e compagni però fanno tanta fatica a trovare il fondo della retina: 13 punti complessivi nel primo quarto e una doppia cifra di svantaggio che i Clippers ci hanno messo più di tre quarti per rimontare. Quando la missione sembrava portata finalmente al termine, con Montrezl Harrell autore del bersaglio del 95-94 in favore dei padroni di casa, è arrivato il crollo: i Kings, guidati da un quintetto tutto in doppia cifra e dai 23 punti in uscita dalla panchina di Bazemore, hanno dimostrato di avere più energie nella volata finale. Non sono bastati dunque ai Clippers i 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Leonard e i 40 combinati a gara in corso dai soliti Williams&Harrell. Troppo poco per evitare la terza sconfitta in fila: alla fine è 103 a 112.

Rimonta Atlanta su Dallas, Utah ancora ko

Serve una grande rimonta nel quarto periodo, ispirata da John Collins e Trae Young, per permettere agli Atlanta Hawks di avere la meglio sui rimaneggiati Dallas Mavericks per 111 a 107. L’All Star firma 13 dei suoi 27 punti nel periodo finale, il lungo chiude con 35 punti e 17 rimbalzi. Privi di Doncic e Porzingis (entrambi per riposo precauzionale nella seconda serata di un back-to-back), i Mavs ottengono i 33 di Hardaway e i 22 di Seth Curry. Ancora un ko casalingo, in back-to-back, per gli Utah Jazz che perdono 110 120. Vincono ancora gli Houston Rockets, che agganciano proprio i rivali nella classifica della Western Conference. Grandi prove per James Harden (38) e Russell Westbrook (34), entrambi sopra il 50% al tiro sul parquet di Salt Lake City. A Utah non bastano i 31 di Mitchell e i 22 di Clarkson.

Phoenix Suns in rimonta, Miami Heat da record

Continua la crisi dei Chicago Bulls, all’ottavo ko consecutivo contro i Phoenix Suns (104-112) che rimontano nella ripresa sulla scia del dominante asse Booker-Ayton. L’esterno fresco di All Star Game ne mette 29, mentre Ayton chiude con 28 punti e 19 rimbalzi; nei deludenti Bulls massimo stagionale per il rookie Coby White, 33 punti. Per festeggiare al meglio la notte di Dwyane Wade, col ritiro della maglia numero 3, i Miami Heat fanno il record franchigia di 82 punti nel primo tempo nel travolgente successo sui Cleveland Cavaliers. 24 e 8 assist per Nunn, con tutto il quintetto Heat (più Crowder e Dragic dalla panchina) che chiude in doppia cifra. Per Cleveland 19 di Osman e 17 di Sexton. Il risultato finale è 124 a 105. Infine, nonostante l’assenza di Kyrie Irving, i Brooklyn Nets proseguono la lotta playoff: a Charlotte arriva la vittoria numero 26 in stagione (86-115), al termine di una grande prova di squadra. Sono infatti otto gli uomini in doppia cifra per la squadra di Atkinson, guidati dai 21 di Luwawu-Cabarrot. 17 per LeVert, doppie-doppie per Temple e Allen; negli Hornets ci sono i 16 di Washington.

I risultati

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 103-112; Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 86-115; Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 111-107; Miami Heat-Cleveland Cavaliers 124-105; Chicago Bulls-Phoenix Suns 104-112; Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 119-98; Utah Jazz-Houston Rockets 110-120