Basket Nba, sorpresa Orlando: supera Boston in trasferta

Il testa-coda della notte Nba regala una sorpresa. I Boston Celtics (34-14) perdono in casa contro gli Orlando Magic (12-32) per 103-95. La capolista della Eastern Conference paga un terzo quarto da -20 di parziale – 32-12 per la squadra della Florida, penultima ad Est – e non riesce a rialzarsi nonostante un tentativo di rimonta nel finale. Inutili i 40 punti di Kyrie Irving (14/23 dal campo), perché la panchina dei Celtics ha le polveri bagnate e realizza solo 8 punti complessivi contro i 38 di quella Magic. Per Orlando si tratta del terzo successo nelle ultime 20 gare: una vittoria propiziata dai 22 di Elfrid Payton e i 19 di Evan Fournier. Piccolo allarme per i biancoverdi: Toronto si trova sole a due gare di distanza.

PARKER IN PANCHINA, SCONFITTA SPURS – Quella di Orlando non è l’unica vittoria inaspettata di giornata. Gli Indiana Pacers (25-22) hanno battuto in trasferta i San Antonio Spurs (30-18) col punteggio di 94 a 86. Novità in Texas, con Tony Parker ‘panchinatò per far spazio al rookie Dejounte Murray. Il risultato non è positivo, complice la giornata storta degli Spurs al tiro. Il 9/34 da tre ha impedito ai neroargento di vincere la gara. I Pacers, d’altra parte, tirano anche peggio 4/21 da tre, ma sono più precisi ai liberi (16/17 contro 7/12) e perdono 9 palloni in meno degli avversari (11 a 20). Top scorer della serata è Victor Oladipo, con 19 punti.

Una fase di San Antonio-Indiana

LOS ANGELES MEGLIO DI NEW YORK – La sfida da costa a costa è dei Los Angeles Lakers (17-29). I gialloviola hanno superato i New York Knicks (21/26) per 127 a 107. Leader della serata Julius Randle, da 27 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, e Jordan Clarkson, che ne realizza 29 dalla panchina. I Knicks riescono a stare punto a punto fino all’inizio del quarto decisivo, nel quale incassano un parziale da 30-18. Per New York 17 punti di Michael Beasley dalla panchina.

ANCORA DINWIDDIE – Spencer Dinwiddie segna il secondo canestro decisivo in meno di venti giorni dopo quello del 4 gennaio contro i Minnesota Timberwolves. Il playmaker dei Brooklyn Nets (18-29) ha beffato la sua ex squadra, i Detroit Pistons (22-23), con un tiro a 0.9 secondi dal termine. I Nets sbancano così il Palace of Auburn Hills, grazie a 22 punti del loro leader, uno dei giocatori più soprendenti della stagione: Dinwiddie, infatti, sta viaggiando a 13.4 punti di media a partita con 6.4 assist (e il 34% da tre), mentre due anni fa, in maglia Pistons, aveva realizzato 4.8 punti di media nelle sole 12 partite stagionali in cui era sceso in campo.