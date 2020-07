NEW YORK (Stati Uniti) – Il conto alla rovescia è partito, la Nba è pronta a ripartire, ad Orlando dal 30 luglio, ma i numeri del coronavirus negli Stati Uniti continuano a preoccupano anche i campioni del basket a stelle e strisce. Finora i positivi registrati tra i team sono 16, numeri contenuti rispetto all’onda con cui si muove il contagio nel Paese, con oltre due milioni e mezzo di persone risultate positive. Adam Silver, commissioner Nba, ammette comunque di essere pronto a fermare di nuovo tutto in caso di un picco di contagi. “Facciamo i test ogni giorno, non abbiamo un numero soglia ma se i contagi dovessero crescere in modo significativo nel campus – ha spiegato il manager che guida la Lega del basket professionistico in una intervista alla rivista Time – questo potrebbe obbligare a fermarci. Vedremo giorno per giorno, se si tratterà di casi isolati è un conto, bisognerà capire come il virus circoli nel nostro ambiente. In caso di numeri importanti ci fermeremo, non si può pensare di fuggire dal virus”.





Silver: “Virus imprevedibile, pronti a modificare i piani”

Certo è che la Florida conta 152mila positivi, quasi 9mila quelli della contea di Orange dove si trova Disney World, il luogo ‘bolla’ che ospiterà la ripresa del campionato di basket. Silver ritiene che le misure adottate finora abbiano mostrato risultati soddisfacenti, ma se ci fosse qualche cambiamento in peggio lo stop sarebbe l’unica soluzione. “Non spingiamo il piede sull’acceleratore, diciamo. Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che il virus è imprevedibile – sottolinea il commissioner Nba -. Se le condizioni ci porteranno a farlo, potremo modificare i nostri piani”.





“Ci fermeremo se molti cosi di positività”

Tra una settimana le prime squadre si muoveranno verso Orlando, dove la stagione 2019-20 – interrotta per la pandemia – dovrebbe concludersi con otto partite più i play-off dal 30 luglio fino a metà ottobre. “Noi non pensiamo mai ‘Andiamo avanti indipendentemente da tutto’ – ha ribadito il capo della Nba, che non ha quantificato il numero di eventuali positivi che costringerebbero a un nuovo stop – Onestamente non sono sicuro di quanti casi servano. Abbiamo un gruppo di scienziati, dottori ed esperti che collaborano con noi. Procederemo passo dopo passo: certamente se ci fossero molti casi ci fermeremo. Sono assolutamente convinto che rimanere dentro al campus sarà più sicuro che rimanerne fuori: non sono al corrente di molte situazioni in cui ci siano tamponi di massa su impiegati asintomatici. Perciò il nostro potrebbe essere un modello anche per le altre industrie che intendono riaprire”.











