Basket, Nba: ride Belinelli, Gallinari non basta a Oklahoma

NEW YORK – Sorride solo Belinelli tra gli italiani in campo nella notte in Nba. La guardia azzurra mette a referto 7 punti e 2 assist in 17′ e contribuisce alla vittoria (113-110) dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers. Sotto 19-33 dopo il primo parziale, gli Spurs arrivano all’intervallo sotto 45-51, poi nel terzo quarto recuperano 17 punti riuscendo nel finale a tenere a bada la rimonta degli ospiti. Il migliore alla fine per i padroni di casa è DeMar DeRozan, 27 punti. A Portland non sono bastati i 28 punti di Lillard.

A Oklahoma non bastano 17 punti di Gallinari

I 17 i punti 5 rimbalzi e 3 assist in 35′ di Danilo Gallinari non sono, invece sufficienti a Oklahoma che rimedia la terza sconfitta (116-112) in 4 gare a Houston contro i Rockets (2-1). I Thunder partono bene (35-22), all’intervallo sono avanti 62-52 ma nel terzo parziale Houston mette il turbo (18-39), ribaltando la gara. Nell’ultimo quarto Oklahoma si porta a -2 a 9″ dalla sirena ma 2 tiri liberi di Harden, autore alla fine di 40 punti, chiudono il match. Nei Rockets, Russell Westbrook, per la prima volta contro la sua ex squadra, chiude con 21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, mentre nei Thunder i migliori in fase realizzativa sono Gilgeuous-Alexander e Schroeder con 22 punti.

Melli, altra sconfitta con i Pelicans

Mastica amaro anche Nicolò Melli (2 punti, 1 assist e 2 rimbalzi in 12′) che con i Pelicans rimedia a New Orleans contro Golden State il 4° ko consecutivo (123-134). I Warriors, al primo successo in stagione (1-2) sono spinti dal solito Stephen Curry, 26 punti e 11 assist, da Russel (24 punti) e da Damion Lee che entra dalla panchina e ne fa 23 con11 rimbalzi. Ottima prova anche di Draymond Green che mette a referto una tripla doppia con 16 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. I Warriors chiudono la gara, di fatto nel secondo quarto in cui prendono un vantaggio di 17 punti (55-72) che incrementano (+24) a metà gara. Serve a poco la rimonta nel finale dei Pelicans che hanno in Brandon Ingram il miglior marcatore: 27 punti.

Joel Embiid (Philadelphia)

Embiid trascina i 76ers, Portis salva i Knicks

Tra le altre gare da segnalare che, grazie a 28 punti di Bobby Portis, entrato dalla panchina, i Knicks hanno piegato 105-98 i Chicago-Bulls, evitando il primo 0-4 dal 2005-06. Nel successo per 105-103 dei Philadelphia 76ers sugli Atlanta Hawks spiccano i 36 punti (con i due liberi decisivi realizzati a 5″ dal termine) di Joel Embiid, reduce da una distorsione alla caviglia destra che lo aveva costretto a saltare l’ultima partita. I Los Angeles Clippers hanno sconfitto i Charlotte Hornets per 111-96 con 30 punti di Kawhi Leonard.

Detroit ringrazia Rose, Mitchell trascia i Jazz

I Detroit Pistons hanno piegato 96-94 gli Indiana Pacers grazie a un canestro decisivo di Derrick Rose che, pure, alla fine ha segnato appena 10 punti con un mediocre 4/16 al tiro. Con un ottima prova di squadra (7 giocatori in doppia cifra guidati da Khris Middleton, autore di 21 punti), i Bucks hanno travolto 129-112 i Cavaliers. Un libero di Donovan Mitchell (25 punti) a meno di 1″ dalla fine ha dato agli Utah Jazz la possibilità di superare di misura (96-95) i Phoenix Suns. Ottima la prova di Bogdanovic, autore di 29 punti. Sorridono, infine, anche i Toronto Raptors che hanno battuto 104-95 gli Orlando Magic grazie a Kyle Lowry (26 punti, tra cui una tripla punti chiave e 5 liberi alla fine dell’ultimo quarto) e Pascal Siakam (24 punti). Per Toronto si tratta del 4° successo di fila con oltre 100 punti.

I risultati delle gare della notte:

Detroit Pistons-Indiana Pacers 96-94

New York Knicks-Chicago Bulls 105-98

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 103-105

Toronto Raptors-Orlando Magic 104-95

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 116-112

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 129-112

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 123-134

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 113-110

Phoenix Suns-Utah Jazz 95-96

Sacramento Kings-Denver Nuggets 94-101

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets 111-96.









