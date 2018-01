Basket, Nba: Philadelphia fa il colpo a Boston. All Star Game: James e Curry i due capitani

A una settimana di distanza, Philadelphia “vendica” il ko di Londra e infligge a Boston la seconda sconfitta di fila. Joel Embiid è il trascinatore dei Sixers (21-20) con 26 punti e 16 rimbalzi nel successo per 89-80 al TD Garden, con Philadelphia che si gode anche i 16 punti di Saric e i 15 di McConnell, centrando la sesta vittoria in sette gare. Per i Celtics (34-12), senza Irving e sempre comunque al comando della Eastern Conference, 14 punti a testa per Horford e Morris.

CLEVELAND SCACCIA LA CRISI – Torna a vincere Cleveland dopo 4 sconfitte di fila: 104-103 su Orlando (13-32) con i due liberi della vittoria firmati da Isaiah Thomas (21 punti alla fine per lui) a 11″ dalla sirena. I Cavs (27-17) avevano gettato via 23 punti di vantaggio, pagando la serata non brillante di LeBron James: 16 punti ma 2/8 dalla lunetta e 6 palle perse per il Prescelto, ora pero a -25 da quota 30 mila punti in carriera.

RITORNO VINCENTE DI HARDEN – Dopo aver saltato le ultime sette gare per infortunio, James Harden torna in quintetto (10 punti e 7 assist) ma a essere decisivi nel successo di Houston (31-12) su Minnesota (29-18) per 116-98 sono Eric Gordon (30 punti) e Chris Paul (19 punti, 9 assist e 6 rimbalzi), per i Wolves 23 punti di Butler, doppia doppia di Towns (22+16 oltre a 5 stoppate) e 16 punti di Wiggins. A completare il quadro delle gare giocate nella notte, il successo di Portland (24-21) su Indiana (24-21) per 100-86 con un Lillard da 26 punti e 8 assist.

James Harden

ALL STAR GAME, JAMES E CURRY CAPITANI – LeBron James contro Stephen Curry, ancora una volta. Saranno loro i due capitani all’All Star Game Nba in programma il 18 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. Il fenomeno dei Cleveland Cavaliers è stato il più votato in assoluto con 2.638.294 preferenze, precedendo a Est Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks (2.530.211) mentre a Ovest Curry ha chiuso con 2.379.494 voti davanti al compagno di squadra Kevin Durant (2.238.406). Oltre a James e Antetokounmpo, sono stati selezionati per il quintetto titolare Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kyrie Irving (Boston Celtics) e DeMar DeRozan (Toronto Raptors) per la Eastern Conference, mentre a Ovest, oltre al duo di Golden State, sono stati premiati James Harden (Houston Rockets) e la coppia di lunghi dei New Orleans Pelicans formata da Anthony Davis e DeMarcus Cousins.

NON PIU’ EST CONTRO OVEST – Le riserve, scelte invece dagli allenatori della Lega, saranno annunciate martedì prossimo e il 25 gennaio si avranno i roster completi. Quest’anno, però, non sarà la tradizionale sfida Est contro Ovest. La grande novità è rappresentata dal fatto che saranno i due capitani a selezionare i quintetti, a prescindere dalla Conference, pescando fra i giocatori selezionati. Ed essendo stato il più votato, sarà James a scegliere per primo i 4 compagni di squadra con cui iniziare la sfida: per il fuoriclasse dei Cavs la chance di giocare con Durant e Irving.