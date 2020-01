Atlanta beffa San Antonio, 9 punti Belinelli

– Miami, Toronto e Dallas escono con il sorriso dalle sette partite della regular season Nba disputate nella notte italiana. Una bella prova di Danilo Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunder, sconfitti in casa per 115-108 proprio dagli Heat (41-29 il bilancio) che consolidano così la seconda posizione nella Eastern Conference alle spalle dei lanciatissimi Milwaukee Bucks. A fare la differenza è il rookie Kendrick Nunn, 22 punti con 9/17 dal campo, supportato da Adebayo (21 punti e 8 rimbalzi) e Butler (14+10). Il lungo di Sant’Angelo Lodigiano è il migliore dei suoi: 27 punti (0/3 da due, 7/12 da tre, 6/7 ai liberi), 6 rimbalzi, 4 assist, una palla recuperata e due perse lo score in 33′. Seconda sconfitta di fila per OKC, che resta però in zona play-off (23-19, settimo posto a Ovest).

Non può dirsi altrettanto per San Antonio, che si fa rimontare da +14 nell’ultimo quarto e viene beffato per 121-120 da Atlanta (fanalino di coda a Est con 10-32) dove Trae Young sfodera una performance da 31 punti. Aldridge (30 punti) e DeRozan (24 punti) non bastano ai texani, alla terza sconfitta in 4 gare, e anche Marco Belinelli non vive una gran serata: 17 minuti in campo e 9 punti (4/10 al tiro con 1/4 dall’arco), un rimbalzo e due assist per la guardia di San Giovanni in Persiceto. Gli Spurs vedono allontanarsi l’ottava piazza a Ovest, occupata da Memphis (20-22), che supera Cleveland per 113-109 (26 punti per Brooks e 16 per Morant).

Le triple di Doncic e Gasol spingono Dallas e Toronto

Poco più su c’è invece Dallas (27-15, sesto posto a minacciare Houston), che s’impone 120-112 su Portland con un Doncic che infila otto triple e chiude con 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, 29 punti per Hardaway, mentre fra i Blazers (decimi con 43-18) 34 punti di Lillard e 22 di Anthony. A Est prova di forza per Toronto: 140-111 contro Washington con 20 punti di Marc Gasol, a segno con sei triple, e 28 di Powell. I canadesi campioni in carichi occupano la quarta piazza nella Conference, seguiti da Indiana e Philadelphia. I Pacers hanno la meglio in volata su Minnesota (116-114, canestro decisivo di Brogdon a 18″ dalla sirena) e centrano la quarta vittoria di fila, successo Sixers contro Chicago per 100-89 nel segno di Korkmaz, che colpisce per sei volte dall’arco e mette a referto 24 punti, massimo per lui in carriera.