Nba

– Si fa sempre più serrata inla lotta per un posto nei playoff. Nel turno andato in scena nella notte italiana Oklahoma City ha battuto per 104-94 i San Antonio Spurs (37-29), consolidando la sua quinta posizione in classifica nella Western Conference (bilancio di 39 vittorie e 29 sconfitte). Partita delicatissima, orientata dalla ‘tripla doppia’ di Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist), la 98esima in carriera per il miglior giocatore della stagione 2017-18, che allunga la serie negativa dei texani, costretti a subire la decima sconfitta delle ultime 13 gare. Una pericolosa battuta d’arresto per gli Speroni di coach Gregg Popovich (21esimo ko esterno in 35 gare), sempre protagonisti della post season dal 1998, ma adesso settimi nella conference occidentale con appena una vittoria di vantaggio sulla coppia Utah e Denver (36-30), appaiate al nono posto.

CLIPPERS SENZA GALLINARI IN CORSA PER I PLAYOFF, OK MIAMI – Subito alle spalle di San Antonio ci sono i Los Angeles Clippers (36-29), che sempre privi di Danilo Gallinari hanno conquistato la seconda vittoria in due giorni riuscendo ad avere la meglio per 113-105 sugli Orlando Magic, fanalino di coda ad Est (20-47). Con le loro prestazioni Williams con 25 punti ed Harris con 21 hanno contribuito non poco al successo del quintetto di Los Angeles, sempre più in corsa per i playoff, dall’altra parte 24 punti per Simmons che non bastano al team della Florida. Discorso diverso nella Eastern Conference, dove la griglia delle prime otto sembra pressoché consolidata, salvo sorprese clamorose. Nessun problema per i Miami Heat (36-31, settimo posto a Est) che hanno superato i Washington Wizards con il punteggio di 129-102. I migliori realizzatori sono stati Johnson con 20 punti e Ellington con 17, alla squadra della Capitale (quinta con 38-29 di bilancio) non sono bastati i 23 punti messi a referto da Meeks.

CHARLOTTE RIALZA LA TESTA, DALLAS TRAVOLGE MEMPHIS – Bene anche Dwight Howard che con 30 punti trascina i Charlotte Hornets (29-38, decima piazza ad Est) alla vittoria per 122-115 contro i Phoenix Suns (19-49, 14esimo posto a Ovest) interrompendo così la serie negativa di cinque turni. Ottima anche la prova di Batum che si è fermato a 29. Barnes (25), Powell (10) e McDermott (20) sono invece i protagonisti del largo successo (114-80), però ininfluente ai fini della classifica, dei Dallas Mavericks (21-45, 13esima posizione a Ovest) sui Memphis Grizzlies (18-48, ultimo posto nella conference occidentale), al diciassettesimo ko consecutivo.