Basket Nba: Milwaukee stende Boston, New Orleans ferma la corsa di Utah

WASHINGTON – Boston cercava il riscatto dopo l’inatteso stop casalingo contro Detroit che le aveva fatto perdere la seconda piazza a Est in favore di Miami. E quale occasione migliore della sfida contro la miglior squadra della Lega? Al “Fiserv Forum” di Milwaukee, però, la voglia di riscatto dei Celtics (27-13) si è scontrata contro l’equilibrio e la forza dei Bucks (37-6) trascinati ancora una volta dal loro gigante, Giannis Antetokounmpo. Il greco ha messo a segno la sua 35/a doppia doppia stagionale (32 punti, 17 rimbalzi e 7 assist) nel 128-123 con cui i padroni di casa hanno liquidato gli ospiti in un match senza storia.

Milwaukee a due facce, Boston si sveglia tardi

Milwaukee, infatti, si è ritrovata sopra anche di 27 punti nel corso della partita. I 76 punti realizzati nel primo tempo rappresentano il nuovo massimo stagionale per la squadra di Budenholzer. Ai Celtics non è servita la seconda gara stagionale a quota 40 di Kemba Walker, che ha provato a sopperire all’assenza di Jaylen Brown dopo la distorsione al pollice subita a Detroit. Il suo sostituto Marcus Smart ha chiuso con 24 punti, seguito dai 17 di Jayson Tatum e dai 12+10 di Daniel Theis in una serata in cui Gordon Hayward ha chiuso con solo 7 punti e 1/10 dal campo. Boston era addirittura riuscita a tornare in partita nell’ultimo quarto, portandosi a sole quattro lunghezze dai Bucks a 38″ dalla sirena finale, ma la tripla sbagliata da Smart a 9″ dalla fine che avrebbe portato i suoi sul -1 ha fatto calare il sipario sulla sfida.

New Orleans-Utah

I Pelicans fermano la rincorsa dei Jazz

Si interrompe a dieci la striscia di vittorie degli Utah Jazz (28-13), sconfitti solamente al supplementare per 138-132 sul campo dei New Orleans Pelicans (16-26). Il modo in cui si è arrivati a quell’overtime è stato, però, rocambolesco: prima Ingram ha firmato un canestro quasi allo scadere per andare in vantaggio, lasciando solo 2 decimi sul cronometro. Sulla rimessa, però, gli arbitri hanno ravvisato un fallo del tutto veniale di Hayes su Gobert, dando al francese due liberi per vincere la gara. Il centro dei Jazz ne ha realizzato, però, solamente uno, e nell’extratime i Pelicans si sono ripresi la vittoria grazie anche alla bellezza di 14 tiri liberi conquistati. Il protagonista non può che essere Brandon Ingram, assolutamente magnifico nella serata del suo nuovo massimo in carriera: 49 punti, 8 rimbalzi e 6 assist con 15/25 al tiro, 3/8 dalla lunga distanza e 16/20 ai liberi in 41 minuti, mettendo la ciliegina sulla sua stagione da All-Star. Ingram ha vinto il duello incrociato con Mitchell, che a sua volta ha pareggiato il suo massimo in carriera a quota 46 punti. 7 punti in 25 minuti per Nicolò Melli, partito in quintetto per far fronte alle assenze di Jrue Holiday, JJ Redick, Kenrich Williams e Jahlil Okafor, oltre ovviamente a Zion Williamson.

Successi per Denver e Clippers

Utah è ora quarta a Ovest, staccata dai Los Angeles Clippers (29-13) che superano Orlando 122-95: out Paul George, è Kawhi Leonard a prendere per mano i compagni con 32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Ai Magic (20-22) non riesce l’impresa di 24 ore prima quando avevano sbancato lo Staples Center, sponda Lakers. Il secondo posto a Ovest alle spalle di LeBron James e compagni resta, invece, in mano a Denver (29-12), che solo al supplementare riesce a vincere la resistenza di Golden State (9-34) per 134-131: 31 punti per Barton, 27 dalla panchina per Beasley, Jokic chiude a due assist dalla tripla doppia (23 punti, 12 rimbalzi, 8 assist). A completare il quadro delle gare giocate nella notte il successo di Phoenix (17-24) su New York (11-31) per 121-98: brilla la stella di Deandre Ayton, prima scelta assoluta del draft 2018, con 26 punti e 21 rimbalzi.

I risultati – Milwaukee Bucks-Boston Celtics 127-123; New Orleans Pelicans-Utah Jazz 138-132 ot; L.A. Clippers-Orlando Magic 122-95; New York Knicks-Phoenix Suns 98-121; Golden State Warriors-Denver Nuggets 131-134 ot.







