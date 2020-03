Basket, Nba: Milwaukee e Boston riprendono a correre, Gallinari spinge Oklahoma

WASHINGTON – La brutta sconfitta di Miami è già nel dimenticatoio. Milwaukee si ricorda di essere la miglior squadra della Lega e stende in casa Indiana (37-25) 119-100 continuando il proprio cammino che vede i Bucks (53-9) mai sconfitti per due gare di fila. Antetokounmpo (29 punti, 12 rimbalzi) e Middleton (20 punti) mettono subito le cose in chiaro al Fiserv Forum e i padroni di casa scapano sul +19 dopo neanche 8′ di gioco. I Pacers si riprendono nel secondo quarto tornando sul -2 al riposo lungo, ma nella ripresa Milwaukee torna a premere sull’acceleratore e per gli ospiti non ci sono possibilità di rimonta.

Torna a correre anche Boston

Si rialza anche Boston (42-19) che cancella l’inaspettato ko casalingo contro Brooklyn andando a riprendersi la vittoria in casa dei Cleveland Cavaliers (17-45), battuti 112-106. Non è stata comunque una passeggiata per i Celtics che, nonostante un Tatum da 32 punti e un Ojeleye da 22, hanno dovuto fare i conti con la voglia di battagliare dei padroni di casa capaci di mandare Sexton a referto con 41 punti e Love con 26 punti. Il match si decide nell’ultimo quarto quando Boston piazza un parziale di 7-0 a due minuti dalla sirena che permette agli uomini di coach Stevens di prendere un leggero vantaggio e gestirlo nel concitato finale.

Gallinari, primo da destra, con Chris Paul

Gallinari firma vittoria Thunder

Dopo due sconfitte di fila, Oklahoma City (38-24) rialza la testa e lo fa grazie a Danilo Gallinari. Nel successo per 114-107 su Detroit (20-43) c’è lo zampino del lungo di Sant’Angelo Lodigiano che a 21″6 dalla sirena mette la tripla del 111-107 che di fatto assicura la vittoria ai suoi. Per il Gallo 19 punti (7/15 dal campo con 3/8 dall’arco e 2/3 dalla lunetta), 7 rimbalzi, un assist e quattro palle recuperate in 33 minuti. Meglio di lui solo Gilgeous-Alexander (27 punti) e Schroeder (23 punti), per i Pistons 29 punti di Wood. I Thunder avrebbero potuto vincere con più tranquillità se non avessero dilapidato il +16 del terzo quarto. Detroit, infatti, grazie un parziale di 19-4 firmato da un super Wood, era riuscita a tornare sotto e a mettere pressione alla formazione ospite.

Doncic batte Williamson, New Orleans non passa a Dallas

Non è andata altrettanto bene all’altro italiano in campo nella notte, Nicolò Melli, con i suoi New Orleans Pelicans (26-36) sconfitti all’overtime da Dallas (32-25) per 127-123. Per l’ex Fenerbahce non una grande serata al tiro (0/2 da due e 1/7 da tre, a referto anche 4 rimbalzi, 3 assist, una palla recuperata e due perse in 26 minuti), ma è sua la tripla che manda la sfida al supplementare quando mancavano 7″4 alla fine. A fare la differenza è stato il solito Luka Doncic, alla 22esima tripla doppia della carriera (30 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) e uscito vittorioso dal confronto generazionale con Zion Williamson (21 punti). Sugli scudi anche Porzingis (34 punti e 12 rimbalzi), per New Orleans anche 27 punti di Ingram e 25 di Ball.

Dallas-New Orleans: Doncic al tiro

Vincono Miami, Utah e Memphis

Miami (40-22) batte Orlando (27-35) e allunga su Indiana e Philadelphia in chiave quarto posto a Est. Sono servite 22 triple, record di franchigia, per avere la meglio sui Magic, mai domi. Finisce 116-113 con le triple finali di Robinson (27 punti), Dragic (25) e Crowder che permettono agli Heat di rimontare gli ospiti e portare a casa il successo. Utah (39-22) sbanca New York battendo in Knicks (19-43) 122-104 dopo essere stata avanti anche di 16 nel primo quarto. Successo importante in chiave playoff di Memphis (31-31) a Brooklyn (27-34) per 118-79 con i Grizzlies che consolidano l’ottavo posto a Ovest. Minnesota (19-42) batte Chicago (21-41) 115-108 e per la prima volta in stagione vince due partite in un back to back. Così, dopo New Orleans, i Wolves sorprendono anche i Bulls trascinati da Beasley (24) e Russell (19). Lillard torna dopo sei gare d’assenza e Portland (28-35) batte facile i Washington Wizards (22-39), sconfitti 125-104.

I risultati – Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 106-112, Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder 107-114, Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 119-100, Miami Heat – Orlando Magic 116-113, Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 79-118, New York Knicks – Utah Jazz 104-112, Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 115-108, Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 127-123 dOt, Portland Trail Blazers – Washington Wizards 125-104.





