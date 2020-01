Il sigillo di Belinelli sulla partita

– AT&T Center in delirio. San Antonio (18-23) batte i lanciatissimi Miami Heat (29-13) e resta agganciata al treno che porta ai playoff. Finisce 107-102 e a mettere il sigillo sulla vittoria nella splendida notte texana è il nostro Marco Belinelli. L’azzurro, alla sua miglior prestazione in questo 2020, segna 12 punti in 21′ di cui 8 nell’ultimo quarto compresa la tripla del +7 a 2′ dalla fine che rispedisce indietro i floridian e consegna la vittoria agli Spurs. Finisce in perfetta parità, 21 punti a testa, il duello tra i bomber Bam Adebayo e LaMarcus Aldridge, tra i padroni di casa fondamentale anche il contribuiscono di DeMar DeRozan, autore di 20 punti.

Il match è un testa a testa. Parte forte Miami che grazie a quattro triple di Robinson incanala il match in suo favore: 23-12. Un gioco da 4 di Belinelli dà i via alla rimonta texana che va al riposo sul +6 (60-54). Nella ripresa, un break di 9-0 degli Heat ispirato da Adebayo, riportano avanti gli ospiti, ma gli Spurs rispondono dando vita a una splendida ripresa in cui le due squadre si alternano al comando. La stoccata decisiva la danno i padroni di casa con un mini-parziale di 10-0 chiudo da una tripla di Belinelli che manda gli uomini di Popovich sul 105-98 a 2’05” dalla sirena finale. Jimmy Butler prova a far rientrare i suoi, ma due liberi dell’azzurro mettono il sigillo sul match.

McDermott trascina i Pacers a Denver

Nell’altra sfida disputata nella notte gran colpo degli Indiana Pacers (28-15) in casa dei Denver Nuggets (29-13). Trascinati da un super Doug McDermott gli ospiti si impongono 115-107 portando a casa la quinta vittoria di fila. Jokic non basta ai padroni di casa, i suoi 30 punti vengono cancellati dall’ultimo periodo targato McDermott in cui l’ex Knicks e Mavs segna 18 dei suoi 24 punti consegnando il successo agli ospiti. E pensare che la partita si era messa sui binari giusti per i Nuggets con Jokic devastante nel primo tempo. Si va al riposo lungo sul 50-44 con Denver che cerca l’allungo decisivo a inizio ripresa, ma nel momento più difficile per i Pacers, Sabonis si mette in spalla i suoi e, col contributo di Warren e Brogdon, tiene in scia Indiana. Nell’ultima frazione sale in cattedra McDermott e i Nuggets si sgretolano sotto le sue triple: +5 Pacers a 1’30” dalla fine. I liberi di Jokic avvicinano i padroni di casa, ma l’ex Dallas è scatenato e fa calare i titoli di coda sulla sfida con la sua sesta tripla che permette agli ospiti di andare sul +6 a pochi secondi dalla sirena.