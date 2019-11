Basket Nba: Melli trascina New Orleans. Lakers ok con LeBron, stop per Boston

NEW YORK (Stati Uniti) – Nicolò Melli sfodera la sua miglior prestazione in Nba e dà una mano ai New Orleans Pelicans nel successo per 108-100 su Golden State. Il 28enne lungo emiliano colleziona 27 minuti sul parquet e ripaga la fiducia con 16 punti con 0/1 da due ma 5/7 da tre e 1/1 ai liberi, a cui aggiunge anche 5 rimbalzi e 3 assist oltre a una palla persa. Protagonisti anche Redick (26 punti con sei triple) e Holiday (22 punti), nei Warriors – alla settima sconfitta di fila e privi ancora di Curry e Thompson – si salva Paschall (30 punti).

Lakers vincono sotto gli occhi di Bryant

Non accenna ad arrestarsi la corsa dei Los Angeles Lakers. La squadra californiana centra infatti l’undicesima vittoria stagionale (due le sconfitte fin qui, miglior bilancio non solo a Ovest ma dell’intera Lega) superando per 122-101 gli Atlanta Hawks (4-9 in stagione) allo Staples Center. A spingere la franchigia della Città degli Angeli, sotto gli occhi di Kobe Bryant, è LeBron James, autore di 33 punti, di cui 12 nei primi 9 minuti, in un avvio di partita arrembante dei padroni di casa, avanti 25 punti.

LeBron James (23) con i compagni durante un time out

Per LeBron 11esima ‘doppia doppia’ stagionale

Un match a senso unico coi Lakers che scappano 36-24 dopo il primo parziale e 69-41 all’intervallo lungo. Un +28 parzialmente limato dagli Hawks nella terza frazione (96-77). Nell’ultimo quarto i Lakers amministrano il vantaggio chiudendo senza patemi. Oltre al Prescelto, in ‘doppia doppia’, l’11esima della stagione, grazie anche a 12 assist, bene anche Kyle Kuzma (17 punti) e Rajon Rondo (15). Un’altra serata da dimenticare per Atlanta a 24 ore dal pesante ko (150-101) coi Clippers, di nuovo senza Kawhi Leonard. Il migliore a canestro è Trae Young, 31 punti, seguito a 14 da Cam Reddish.

Bogdanovic (Sacramento) festeggia un canestro durante la sfida con Boston

Sacramento stoppa Boston dopo 10 vittorie

Terza forza della Conference si conferma Denver, trascinata da Jamal Murray (39 punti e 8 assist) nel 131-114 su Memphis, mentre a Est Boston cade dopo dieci successi di fila: finisce 100-99 per Sacramento, con i liberi decisivi di Holmes a 13″3 dalla sirena e 35 punti di Hield. Per i Celtics, la cui ultima sconfitta risaliva al 23 ottobre scorso, 18 punti di Brown. Sorride anche Philadelphia, che supera per la seconda volta in pochi giorni Cleveland (114-95) con 27 punti di Harris, 14 di Embiid e la ‘doppia doppià (10 punti e 11 assist) di Simmons.

Completa il quadro delle sei gare di regular season giocate nella notte italiana l’affermazione di Orlando su Washington per 125-121: dominanti Vucevic (30 punti e 17 rimbalzi) e Fournier (25 punti e 9 assist), bene anche Fultz (19 punti).







