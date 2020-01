Basket Nba: Lakers travolti a Boston, Antetokounmpo a quota 10mila punti

WASHINGTON – Clamoroso al TD Garden. I Boston Celtics (28-14), dopo tre ko di fila, si rialzano e lo fanno col botto umiliando i Los Angeles Lakers (34-9). La miglior squadra della Western Conference, con tutte le sue stelle in campo, subisce una durissima lezione, battuta 139-107. “Una vera e propria sculacciata come ai vecchi tempi”, le parole a fine gara di LeBron James che ha chiuso con una doppia doppia da 15 punti e 13 assist, ma i numeri contano poco davanti a una sconfitta del genere. I Lakers hanno perso tutte e quattro le frazioni di gioco, crollando in particolare nei due quarti centrali chiusi con un -21 complessivo. Il migliore per i gialloviola è stato JaVale McGee con 18 punti in 18 minuti mentre Kyle Kuzma ne ha messi 13 pur con 4/12 al tiro, mentre Anthony Davis è rimasto in campo 23 minuti dopo aver saltato le ultime cinque gare segnando 9 punti.

Lakers mai in partita, Celtics devastanti

Mai in questa stagione i californiani avevano subito 139 punti e chiuso con 32 punti di scarto: dopo aver segnato i primi 8 punti della partita, i Lakers hanno visto Anthony Davis tornare in panchina per due falli veloci e sono completamente crollati davanti ai Celtics, che hanno chiuso segnando col 56% dal campo e 13/22 da tre punti nei primi tre quarti. 27 punti per Tatum, 20 a testa per Walker e Brown. Da segnalare soprattutto la schiacciata di Jaylen Brown su LeBron James, uno degli highlight di una partita da 20 punti per il giovane esterno dei Celtics, che nell’occasione ha anche preso un fallo tecnico per taunting. “Non mentirò: è stato piuttosto figo” ha detto dopo la partita. “LeBron ne ha fatte tantissime ad altri giocatori. Anche solo essere in campo contro uno dei migliori giocatori di sempre è un onore: mi piace affrontarlo, mi dà sempre una motivazione extra”. LeBron accetta l’affronto da vero signore. “Non è la prima volta che mi schiacciano in testa e potrebbe succedere di nuovo in futuro. Perché dovrei prenderla personalmente? Fa parte della pallacanestro. Jaylen sta giocando in maniera eccezionale quest’anno: è stata una bella giocata”.

Charlotte-Orlando

Vincono tutti gli azzurri in campo

Serata da incorniciare per gli italiani d’America a partire da Danilo Gallinari, protagonista nel successo di Oklahoma City (25-19) su Houston (26-16) per 112-107. L’ala di Sant’Angelo Lodigiano chiude con 25 punti (7/19 dal campo con 4/8 dall’arco e 7/7 dalla lunetta), 13 rimbalzi, una palla recuperata e 4 perse in 35 minuti. Decisivo il suo contributo nell’ultimo quarto quando i Thunder, sotto di 15, sono risaliti a -2 grazie a due triple di fila e tre liberi del Gallo, che poco dopo ha firmato anche la bomba del 101 pari. Meglio di lui nelle fila di OKC solo l’ex Paul (28 punti), per i Rockets 32 punti di Westbrook e 29 di Harden. Aspettando Zion Williamson, New Orleans (17-27) si gode un’altra bella prova di Nicolò Melli che, partendo dalla panchina, mette a referto 15 punti (3/3 da due, 3/8 da tre), 5 rimbalzi, 3 assist, due stoppate e 3 palle perse in 29 minuti nel 126-116 su Memphis (20-23), che era reduce da sette vittorie consecutive. Per i Pelicans anche 36 punti di Holiday e 25 di Ingram. Secondo successo di fila per San Antonio e Marco Belinelli ancora positivo. Gli Spurs (19-23) superano Phoenix (18-25) 120-118 e dalla guardia di San Giovanni in Persiceto, a cui coach Popovich concede 23 minuti di gioco, arrivano 11 punti (5/9 al tiro con 1/2 da tre), tre rimbalzi e due assist. I migliori nelle fila dei texani sono però White (25 punti) e Forbes (24 punti), mentre ai Suns non basta un Booker da 37 punti e un Ayton in doppia doppia (25 punti e 12 rimbalzi).

Giannis da 10mila punti, Miami implacabile in casa

A Est guida sempre Milwaukee (39-6) che supera Chicago (16-29) 111-98 con la quarta tripla doppia stagionale di Antetokounmpo: 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist per il greco che supera quota 10 mila punti in carriera. Tra i Bulls da segnalare l’undicesima gara consecutiva sopra i 20 punti per Zach LaVine, autore questa volta di 24 punti. Restano in scia dei Bucks i Miami Heat (30-13) che migliorano ulteriormente il loro record casalingo (19-1) con la vittoria all’overtime, la settima in stagione dopo i tempi regolamentari, contro Sacramento (15-28) per 118-113. Il migliore tra i padroni di casa è Nunn, autore di 25 punti. Alle spalle di Miami c’è sempre Toronto (29-14) che batte Atlanta (10-34) 122-117 e respinge l’assalto al terzo posto dell’Eastern Conference da parte dei Celtics. Agli Hawks non bastano i 42 punti e 15 assist di Young.

Lillard (Portland)

Lillard da paura, Indiana ko a Salt Lake City, ok Denver

Nel Martin Luther King Day spicca la prestazione monster di Damian Lillard che a Portland trascina i suoi Blazers (19-26) contro i Golden State Warriors (10-35) con 61 punti. Massimo in carriera per il play di Oakland che prende per mano i padroni di casa nel successo all’overtime per 129-124. Utah (30-13) batte 118-88 Indiana (28-16) e vince la gara soprattutto ai rimbalzi: 54 per i Jazz, 30 per i Pacers. Mitchell e Gobert segnano 45 punti in due, Bogdanovic si aggiunge alla festa con 16 punti. Male tra gli ospiti McDermott che era stato, invece, protagonista nel successo su Denver. Nuggets che rialzano la testa a Minneapolis. Ancora senza Millsap, Harris Jr. e Murray, i Nuggets (30-13) battono i T-wolves (15-28) 107-100 grazie a un Michael Porter Jr. da 20 punti. Chiudono i successi esterni dei New York Knicks (12-32) sui Cleveland Cavaliers (12-32) per 106-86 e degli Orlando Magic (21-23) sui Charlotte Hornets (15-30) per 106-83.

I risultati – Boston Celtics-Los Angeles Lakers 139-107; Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 107-112; Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 116-126; Phoenix Suns-San Antonio Spurs 118-120; Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 129-124 ot; Atlanta Hawks-Toronto Raptors 117-122; Washington Wizards-Detroit Pistons 106-100; Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 111-117; Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 111-98; Miami Heat-Sacramento Kings 118-113 ot; Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 100-107; Utah Jazz-Indiana Pacers 118-98; Charlotte Hornets-Orlando Magic 83-106; Cleveland Cavaliers-New York Knicks 86-106.





