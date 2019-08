LOS ANGELES – Non c’è pace per DeMarcus Cousins: terzo grave infortunio in un anno e mezzo per il centro ingaggiato dai Los Angeles Lakers, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cousins, 29 anni, si stava allenando a Las Vegas quando si è fatto male: un brutto colpo per lui che nel gennaio 2018 si era rotto il tendine d’Achille mentre lo scorso aprile era stato fermato da uno strappo al quadricipite. A questo punto la sua stagione è fortemente a rischio. Cousins, reduce dall’esperienza con Golden State, aveva firmato un contratto di un anno da 3,5 milioni di dollari con i gialloviola dove avrebbe ricomposto con Anthony Davis la coppia di lunghi già vista con successo ai Pelicans.



Fonte