Irving fa 50 punti ma i Nets cedono all’overtime

– Un’altra giornata ricca di emozioni forti e spunti avvincenti, la seconda di regular season nel campionato Nba, dopo il succulento antipasto delle due sfide inaugurali andate in scena 24 ore prima. Il debutto stellare di Kyrie Irving a Brooklyn (50 punti), la rivincita di Denver su Portland, lo scintillante duo Doncic-Porzingis, ma anche l’esordio a due facce per gli azzurri Marco Belinelli e Danilo Gallinari (vincono gli Spurs, perdono i Thunder) sono alcune delle istantanee di un turno che ha visto disputarsi undici partite.

Riflettori puntati dunque sulla “prima” di Kyrie Irving con la maglia dei Nets. Il play, cresciuto proprio nel New Jersey, campione Nba nel 2016, è stato assoluto protagonista, prima al microfono e poi sul parquet: “Sono profondamente riconoscente di essere ritornato a casa e di essere qui davanti a voi con i miei compagni – ha detto rivolgendosi a tifosi prima del fischio d’inizio – A nome di tutta la squadra vi ringrazio e spero che ci sosteniate per l’intera stagione”. Quindi ha mostrato il suo talento mettendo a segno 50 punti (17/33 al tiro, con 7/14 da 3), numero mai raggiunto da nessun altro giocatore nella gara d’esordio con i Nets, impreziosito da 8 rimbalzi e 7 assist. Eppure non basta la prestazione di Irving (suo l’errore nel tiro del possibile successo sulla sirena) a Brooklyn per evitare la sconfitta al supplementare con i Minnesota Timberwolves, che si impongono per 127-126 (36 punti e 14 rimbalzi per Towns).

Sixers superano Celtics, rivincita Nuggets

Due delle favorite della Eastern Conference erano di fronte a Philadelphia, dove i 76ers superano 107-93 Boston facendo leva su un collettivo già ben amalgamato, con cinque uomini almeno da 15 punti: sugli scudi, in particolare, Joel Embiid (15 punti e 13 rimbalzi) e Ben Simmons (24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi), con 16 per Al Horford. Sulla sponda occidentale invece si sono ritrovate subito, dopo la semifinale play-off dello scorso anno, Portland e Denver, e in questo caso i Nuggets si sono presi la rivincita imponendosi per 108-100 in Oregon con il break decisivo nel quarto periodo e il pivot serbo Nikola Jokic subito in luce (20 punti e 13 rimbalzi). Parte con il piede giusto anche Dallas, preso per mano da due stelle del basket europeo come lo sloveno Luka Doncic (34 punti), miglior rookie della passata stagione, et il lettone Kristaps Porzingis (23), contro i quali Washington si è dovuta inchinare (108-100). Insomma, in casa Mavericks promette bene il dopo-Nowitzki.

Gallinari 21 punti ma Thunder ko con i Jazz

Sul fronte tricolore il bilancio è di una vittoria e una sconfitta. Perdono i Thunder di Danilo Gallinari, ma il debutto dell’ala lombarda con la sua nuova squadra è di tutto rispetto. Dopo le esperienze con Knicks, Nuggets e Clippers, avventura con la franchigia di Oklahoma per l’azzurro che, in campo nel quintetto iniziale, gioca 28 minuti e mette a referto 21 punti, sette rimbalzi e due assist, risultando tra i migliori dei suoi che, però perdono 100-95 sul parquet degli Utah Jazz. Meglio del “Gallo”, tra i Thunder, Shai Gilgeous-Alexander che chiude con 26 punti, mentre ne fa 22 Chris Paul, aggiungendo anche 8 assist. La differenza dall’altra parte la fa Donovan Mitchell con 32 punti, 12 rimbalzi e tre assist. In doppia cifra anche Bogdanovic (16), O’Neale (14) e Mudiay (12).

Partono bene gli Spurs di Belinelli

Nessuna nuova squadra per Marco Belinelli, che continua la sua avventura con San Antonio. Gli Spurs battono i Knicks 120-111 davanti ai propri tifosi e il “Beli” gioca 18 minuti chiudendo con tre punti, un rimbalzo e un assist. Quattro sui cinque del quintetto iniziale in doppia cifra per i texani con Aldridge che ne fa 22, Forbes 20, Murray 18 e DeRozan 13, quest’ultimo tanti quanti Gay che ne fa altrettanti partendo dalla panchina.

I risultati: Charlotte Hornets – Chicago Bulls 126-125, Indiana Pacers – Detroit Pistons 110-119, Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 94-85, Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 126-127, Miami Heat – Memphis Grizzlies 120-101, Philadelphia 76ers – Boston Celtics 107-93, Dallas Mavericks – Washington Wizards 108-100, San Antonio Spurs – New York Knicks 120-111, Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 100-95, Phoenix Suns – Sacramento Kings 124-95, Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 100-108.