Basket Nba: i Pelicans di Melli ancora ko, sorride Belinelli. Westbrook supera Magic

NEW YORK – Sorridono gli Spurs di Marco Belinelli, mentre i Pelicans di Nicolò Melli cadono ancora, questa volta a Houston. Le sfide in programma nella notte italiana regalano anche risultati inattesi: Miami passa al supplementare in casa dei Milwaukee Bucks, mentre Phoenix batte i favoriti Los Angeles Clippers.

Pelicans ancora ko, bene San Antonio

New Orleans (0-3) dà battaglia contro i Rockets (1-1), ma alla fine deve arrendersi per 126 a 123. A prendersi la scena in una sfida molto equilibrata è Russell Westbrook, che trascina Houston con la 139ª tripla doppia in carriera, che gli consente di scavalcare la leggenda Magic Johnson e di salire al secondo posto della speciale graduatoria di tutti i tempi. Davanti a lui adesso resta solo Oscar Robertson, a quota 181. Il migliore dei Pelicans è Ingram con 35 punti, mentre Melli ne mette a segno 10. San Antonio (2-0), invece, supera nel finale i Washington Wizards (1-2) per 124-122. Marco Belinelli segna soltanto 2 punti nei 12 minuti in cui rimane in campo, DeRozan ne firma 26, mentre Murray 19. Per Washington il migliore è Beal con 25, seguito da Bertans con 23.

Colpo di Miami a Milwaukee, i Clippers cadono a Phoenix

I Miami Heat (2-0) fanno il colpo a Milwaukee (1-1), dove passano 131-126 al supplementare, trascinati da Dragic che realizza 25 punti, firmandone 6 sui 10 complessivi messi a referto dai suoi all’overtime. Ai Bucks non basta Giannis Antetokounmpo, autore di 29 punti e 17 rimbalzi, che termina anzitempo la sua gara per 6 falli. Successo a sorpresa anche per i Phoenix Suns (2-1), che mandano al tappeto i Los Angeles Clippers (2-1), imponendosi 130-122, grazie soprattutto a uno straripante quarto periodo da 39 punti. Trascinata da Booker (30), Phoenix non risente delle assenze di Rubio e Ayton.

Simmons (Philadelphia)

Philadelphia e Atlanta a punteggio pieno

Battuta d’arresto per Detroit (1-2) contro i Philadelphia 76ers (2-0), che restano così a punteggio pieno nonostante il forfait di Embiid, out per problemi alla caviglia destra. Oltre a Philadelphia, nella Eastern Conference resta in testa alla classifica Atlanta (2-0), che si impone 103-99 su Orlando (1-1): per i padroni di casa protagonista Young con 39 punti, mentre dall’altra parte Fournier ne fa 23. Bene anche Toronto (2-1), che ottiene la decima vittoria consecutiva contro i Chicago Bulls (1-2). Nelle altre sfide i Knicks (0-3) perdono ancora, questa volta contro i Boston Celtics (2-1), trascinati dai 32 punti di Walker, mentre i Cavaliers (1-1) regolano Indiana Pacers (0-2) per 110-99: è la prima vittoria da allenatore Nba per John Beilein. Utah Jazz (2-1), infine, si impone con un netto 113-81 sui Sacramento Kings (0-3), grazie ai 26 punti realizzati da Bogdanovic.

I risultati

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Milwaukee Bucks – Miami Heat 126-131 (dts); Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 130-122; Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 111-117; Atlanta Hawks – Orlando Magic 103-99; New York Knicks – Boston Celtics 95-118; Chicago Bulls – Toronto Raptors 84-108; Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 110-99; Utah Jazz – Sacramento Kings 113-81; Houston Rockets – New Orleans Pelicans 126-123; San Antonio Spurs – Washington Wizards 124-122.







