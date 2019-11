Basket Nba: i Lakers sbancano San Antonio, Leonard trascina i Clippers

WASHINGTON – I Lakers (5-1) suonano la quinta. In Texas la franchigia di Los Angeles passa all’AT&T Center contro i San Antonio Spurs per 103-96 e porta a casa il quinto successo consecutivo targato LeBron James ed Anthony Davis. Tripla doppia per il Prescelto, 21 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, doppia doppia per l’ex Pelicans, 25 punti e 11 rimbalzi, senza dimenticare il contributo di Dwight Howard, 14 punti e 13 rimbalzi. Belinelli chiude con appena 3 punti, due rimbalzi, un assist e una palla persa in 15 minuti.

Davis-LeBron spingono i Lakers

Partenza a rilento da parte di entrambe le squadre, poi Anthony Davis e LeBron James iniziano a giocare di squadra e per gli Spurs cominciano i guai. I Lakers, infatti, chiude il primo tempo con un parziale di 10-0 grazie anche a una strepitosa tripla da centrocampo di Kuzma sulla sirena che fissa il punteggio sul 56-43. Nel terzo parziale i gialloviola scappano sul +19, ma Rudy Gay e Murray iniziano a porre le basi per la rimonta. E’ proprio un canestro del play di Seattle nell’ultimo quarto a fissare il punteggio sul 90 pari. I Lakers non si scompongono e con un altro break, questa volta di 7-0, tornano avanti per restarci fino alla fine.

Utah prova a fermare Leonard

Leonard trascina i Clippers

Aspettando Paul George, Kawhi Leonard continua a fare la differenza per i Clippers: 30 punti di cui 18 nell’ultimo quarto nel successo per 105-94 su Utah e ‘vendicatà così la sconfitta di mercoledì scorso. L’Mvp ci mette un po’ a ingranare in una serata in cui sbaglia tantissimo (9/26), ma nell’ultimo parziale è strepitoso. A dare una grossa mano ai californiani quando Leonard resta a secco è la panchina, fondamentale come sempre con i suoi 50 punti contro i 19 di quella dei Jazz. Tra le fila di Utah decisivo come sempre l’apporto di Donovan Mitchell, autore di 36 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

Houston travolta a Miami

Houston (3-3) crolla a Miami 129-100 al termine di un match dominato dagli Heat (5-1) che in casa sono una macchina da guerra: terza vittoria in altrettante partite giocare. Harden (29 punti) e Westbrook (10 punti) vengono surclassati dagli Heat, dove Duncan Robinson sigla 23 punti, 21 per Meyers Leonard e 18 (corredati da 9 assist) per Jimmy Butler. Il dominio di Miami sta tutto nel primo quarto chiuso con un incredibile 46-14 con 70% al tiro a dimostrazione della serata decisamente negativa dei Rockets.

Luka Doncic (77)

Ok Dallas, Saramento e Indiana

Altra tripla doppia (l’11esima della carriera in 78 gare) per Doncic, che mette a referto 29 punti, 14 rimbalzi e 15 assist nel 131-111 con cui Dallas (4-2) supera Cleveland (2-4). Secondo successo di fila per Sacramento (2-5): 113-92 su New York (1-6). Indiana (3-3) più forte delle assenze, battuta 108-95 Chicago (2-5) con 26 punti di Warren.

I risultati – Miami Heat-Houston Rockets 129-100; New York Knicks-Sacramento Kings 92-113; San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 96-103; Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks 111-131; Los Angeles Clippers-Utah Jazz 105-94; Indiana Pacers-Chicago Bulls 108-95.







Fonte