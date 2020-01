– La sfida a suon di punti e rimbalzi tra Kawhi Leonard e Luka Doncic finisce sostanzialmente in parità, ma l’unico match della notte Nba se lo aggiudicano in volata i Los Angeles Clippers, che battono 110-107 i Dallas Mavericks. Si interrompe così la striscia di quattro successi consecutivi dei texani, che non solo perdono il match ma anche Dwight Powell, infortunatosi al tendine d’Achille: si tratta di un infortunio che rischia di tenerlo ai box per tutta la stagione.

Dopo un primo quarto di equilibrio, i Clippers hanno provato la fuga nel secondo quarto (36-25 il parziale del periodo), venendo però bloccati dal terzo quarto dei Mavericks, capaci di tenere a soli 22 punti gli avversari. Nel finale, con gli occhi tutti su Leonard (36 punti e 11 rimbalzi) e Doncic (36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), è stato Landry Shamet a realizzare le due triple che hanno permesso ai Clippers di vincere e di salire a 31-13 di record, contro il 27-16 di Dallas. La squadra di Rick Carlisle ritrova un appannato Porzingis (10 punti in 27 minuti), per i californiani impatto minore rispetto al solito da parte della panchina: 16 punti ma con 19 tiri per Lou Williams, 12 con 13 tiri per Harrell.