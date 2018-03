Basket, Nba: Houston spazza via San Antonio, Portland da 10 e lode

– Un derby senza storia. Houston schianta San Antonio 109-93 e apre ufficialmente la crisi degli Spurs che, dopo il quinto ko nelle ultime sei partite, scivolano in decima posizione nella Western Conference, clamorosamente fuori dalla zona playoff. Se alla fine della regular season la classifica dovesse confermare la squadra di coach Popovich fuori dalle prime otto, sarebbe un vero e proprio disastro: gli speroni non mancano i playoff da 21 anni.

SUPREMAZIA ROCKETS – Al Toyota Center i Rockets (53-14), senza Anderson e Wright, si affidano al solito James Harden, autore di 28 punti, 16 dei quali nel terzo quarto. Inizia col piede giusto la sfida per Houston avanti 25-21 dopo la prima frazione di gioco, vantaggio che si dilata all’intervallo lungo (54-43). I padroni di casa scappano definitivamente nel terzo parziale, 34-24, con la gestione del margine di 21 punti nel finale di gara. Serata amara per gli Spurs (37-30) che rischiano seriamente di non approdare ai playoff 2017-2018. I migliori a canestro per San Antonio, orfani di LaMarcus Aldridge, sono Bryn Forbes e Derrick White con 14 punti ciascuno.

Portland-Miami, Lillard a canestro

PORTLAND CHIAMA, OKLAHOMA RISPONDE – In grande spolvero, invece, il team di Portland che conferma di non soffrire di vertigini. I Blazers (41-26), infatti, battono Miami (36-32) 115-99 e si confermano in terza piazza alle spalle di Houston e Golden State. Per Lillard e compagni si tratta della decima vittoria consecutiva con Lillard trascinatore della serata con 32 punti e 10 assist, seguito a ruota da Nurkic (27). Si prende un po’ di riposo McCollum, autore di appena, si fa per dire, 17 punti. Il successo permette a Portland di mantenere il margine di distacco su Oklahoma (40-29) che vince, seppur a fatica contro i Sacramento Kings (21-47) per 106-101: 59 punti per i big three Anthony-George-Westbrook. Per Russ, autore di 17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist arriva la 99/a tripla doppia in carriera. Chiude la vittoria di Milwaukee (36-31) in casa di Memphis (18-49) per 121-103.

I RISULTATI – Houston Rockets-San Antonio Spurs 109-93; Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks 103-121; Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101; Portland Trail Blazers-Miami Heat 115-99.