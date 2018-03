Basket, Nba: Houston inarrestabile, Golden State e Cleveland più forti degli infortuni

– Si dimostrano più forti degli infortuni che le stanno decimando Cleveland e Golden State, cogliendo due preziose affermazioni nella regular season di Nba che sta ormai volgendo al termine. E’ in particolare LeBron James sul parquet dei Chicago Bulls a prendere per mano i Cavaliers, costretti a rinunciare a Kevin Love, Rodney Hood, Kyle Korver, Larry Nance junior, Cedi Osman e Tristan Thompson, con lo stesso coach Tyronn Lue, influenzato, a rimanere negli spogliatoi nell’intervallo: ha una salute di ferro invece il Prescelto, 33 anni, il sesto giocatore nella storia della Lega professionistica a firmare la 70esima ‘tripla doppia’ (33 punti, 13 rimbalzi e 12 assist) in carriera nel successo per 114-109 di Cleveland (40-29 il bilancio fin qui), che si riprende così la terza poltrona nella Eastern Conference.

WARRIORS RIALZANO LA TESTA, HARDEN FA VOLARE ROCKETS – Risollevano la testa anche i Warriors, grandi rivali dei Cavs nelle ultime tre stagioni, capaci di imporsi per 124-109 su Phoenix nonostante le assenze dei loro principali terminali offensivi Stephen Curry (infortunio alla caviglia destra), Kevin Durant (frattura costale parziale) e Klay Thompson (frattura del pollice destro). A condurre alla vittoria il team californiano è stato principalmente Quinn Cook, che fa la spola fra Golden State e la squadra secondaria della franchigia in G League, mettendo a referto 28 punti, suo nuovo record. “Ha dimostrato a tutti che è un giocatore da Nba“, ha sottolineato il compagno Draymond Green. Con questo risultato i campioni in carica confermano il secondo posto a Ovest (53-17), a due successi di distanza dalla lanciatissima capolista Houston (55-14), che ha superato per 107-101 i New Orleans Pelicans grazie ancora una volta a un monumentale James Harden, capace di contribuire con 32 punti (di cui 11 nel quarto periodo) e 11 rimbalzi. Dal canto loro Chris Paul e Clint Capela hanno contribuito rispettivamente con 21 e 13 punti alla 21esima affermazione in 22 partite della formazione texana guidata da Mike D’Antoni. Non sono bastati i 26 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis ai Pelicans, al quarto stop nelle ultime cinque uscite (39-30, ottavo posto a Ovest), anche se il loro allenatore Alvin Gentry si è lamentato dell’arbitraggio che a suo dire favorisce Houston in termini di tiri liberi assegnati sostenendo che non vengono fischiati invece analoghi falli commessi contro Davis.

San Antonio-Minnesota: Ginobili

PORTLAND FA 12 DI FILA, SAN ANTONIO TORNA A VEDERE I PLAYOFF – Dodicesima affermazione di fila per Portland: i Trail Blazers (43-26, terza posizione nella conference occidentale) si impongono per 100-87 sui Detroit Pistons sfruttando la vena realizzativa di Damian Lillard, a referto con 24 punti. Vittoria importante anche San Antonio, che spinta dai 39 punti di LaMarcus Aldridge domina per 117-101 i Minnesota Timberwolves e con il terzo successo di fila (40-30, settimo posto a Ovest) torna a credere nella 20esima partecipazione consecutiva ai playoff, messa in discussione una settimana fa quando gli Spurs erano scivolati in decima posizione. Nella notte italiana mette fine a una disastrosa serie negativa di 19 ko Memphis battendo 101-94 i Denver Nuggets: i Grizzlies, che non vincevano dal 29 gennaio, rimangono comunque 14esimi e penultimi nella Western Conference (19-50).

I risultati: Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 122-117; Washington Wizards-Indiana Pacers 109-102; New York Knicks-Charlotte Hornets 124-101; Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 114-106; Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 101-94; San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 117-101; Utah Jazz-Sacramento Kings 103-97; Phoenix Suns-Golden State Warriors 109-124, Portland Trail Blazers-Detroit Piston 100-87, Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 109-114, New Orleans Pelicans-Houston Rockets 101-107.