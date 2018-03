NEW YORK – Il biglietto per i playoff è da tempo in cassaforte, ma Houston continua a passo spedito la sua marcia da leader della Western Conference. Non è stata una passeggiata di salute quella dei Rockets sul parquet di Minnesota, dove si sono imposti per 129-120 cogliendo la 26esima affermazione nelle ultime 28 partite (56-14 il bilancio del team texano). Ancora una volta determinante per la squadra di Mike D’Antoni è stato James Harden (34 punti e 12 assist) che mette il piede sull’acceleratore nell’ultimo quarto, quando i padroni di casa si erano avvicinati a -5 a quattro minuti dalla fine, compresa la tripla a 58″ dalla sirena che di fatto chiude la gara. Bene anche Paul e Capela, con 16 punti a testa, ai Wolves (40-31, ottavo posto a Ovest) non bastano i 23 di Jeff Teague, i 21 di Wiggins e 20 (con anche 18 rimbalzi) per Karl-Anthony Towns.



PORTLAND FA 13, CLIPPERS OGGI FUORI DAI PLAYOFF – C’è però nella Lega professionistica una squadra ancora più in forma, in questo momento, di Houston: si tratta di Portland, che allunga la sua serie vincente a 13 gare superando per 122-109 i Los Angeles Clippers sempre orfani dell’infortunato Danilo Gallinari. Lillard (23 punti) e McCollum (21 punti) sono i protagonisti del 44esimo successo stagionale dei Trail Blazers (a fronte di 26 sconfitte), a consolidare la terza piazza nella Conference occidentale, ma vanno in doppia cifra anche altri tre uomini (Harkless 21 punti, Nurkic 17 punti e 12 rimbalzi, Aminu 16 punti). Portland è dunque a tre vittorie dall’eguagliare la striscia vincente record nella sua storia (16, nel 1991). Non sono sufficienti i 30 di bottino personale di Williams per evitare il terzo ko di fila ai Clippers, ad oggi fuori dai play-off (37-32, decimo posto a Ovest)

OKLAHOMA SBANCA TORONTO, STOP ANCHE PER BOSTON – Nella conference orientale Toronto cade ma Boston non ne approfitta. Si ferma a 11 vittorie la striscia dei Raptors, sconfitti per 132-125 da Oklahoma City. A prendere per mano i Thunder, in serie positiva da sei gare (43-29, quarto posto) è il solito Russell Westbrook, alla quinta ‘tripla doppia’ consecutiva con 37 punti, 14 assist e 13 rimbalzi, la 102esima in carriera per il miglior giocatore del campionato scorso. Gli danno man forte anche Adams (25 punti), George (22 punti) ed Anthony (15 punti, così da arrivare a un totale di 25.289 e diventare il 19esimo miglior marcatore nella storia Nbae, sopravanzando Reggie Miller, 25.279) mentre ai canadesi saltano i nervi nel finale: espulsi per proteste DeRozan (24 punti), Ibaka e coach Casey, con Lowry (22 punti e 10 assist) già fuori per falli. Toronto resta comunque saldamente al comando della Eastern Conference (52-18), con Boston (47-23) che manca la chance di ridurre il gap, battuta 108-89 da New Orleans. Anthony Davis (34 punti e 11 rimbalzi) fa la differenza a favore dei Pelicans (40-30, sesta posizione a Ovest), nei Celtics – fuori per infortunio Irving – il migliore è Tatum con 23 punti.