Basket, Nba: Golden State rialza la testa, Boston cede a Washington dopo due overtime

(ap)

NEW YORK – Rialza la testa Golden State dopo due sconfitte nella regular season Nba che ormai volge al termine. I Warriors campioni in carica (52-16 il loro bilancio, seconda posizione nella Western Conference) alla Oracle Arena hanno sconfitto per 117-106 i Los Angeles Lakers (31-37, 11esimo posto a Ovest). I padroni di casa controllano il match senza troppe difficoltà, malgrado le assenze di Stephen Curry, Klay Thompson, David West e Andre Iguodala, a cui si è aggiunta quella di Draymond Green tenuto a riposo da coach Steve Kerr in vista dei playoff, grazie al solito Kevin Durant (26 punti e 6 assist), ben supportato da Nick Young (18 punti), dal “rookie” Quin Cook (13) e da Kevon Looney (11). Ai gialloviola non basta un ottimo Julius Randle da 22 punti e 10 rimbalzi e i 20 di Isaiah Thomas (i due hanno anche litigato sul campo, separati dai compagni).



WASHINGTON RIMONTA E PASSA A BOSTON DOPO 2 OVERTIME – Grande rimonta dei Washington Wizards (39-30, quinta posizione a Est) che recuperano 20 punti a Boston (46-22, secondo posto nella conference orientale) e vincono dopo due tempi supplementari per 125-124 al TD Garden. A trascinare la franchigia della capitale, priva di John Wall, ci pensa Bradley Beal (34 punti, 9 assist e 7 rimbalzi) ben supportato da Otto Porter (18 punti e 11 rimbalzi) e Markieff Morris (20 punti e 7 rimbalzi). I Celtics pagano le pesanti assenze di Kyrie Irving, Al Horford, Jaylen Brown e Marcus Smart e calano alla distanza nonostante le buone prove di Marcus Morris (31 punti e 9 rimbalzi) e Terry Rozier (21 punti e 9 assist).

SACRAMENTO PIEGA MIAMI, ORLANDO STOPPA MILWAUKEE – Sconfitta all’over-time anche per i Miami Heat (36-33, ottavo posto a Est) che recuperano 16 punti di ritardo nell’ultimo quarto ai Sacramento Kings (22-47, 13esimi a Ovest) ma cedono 123-119 dopo un tempo supplementare. Per la franchigia della Florida non è sufficiente un Goran Dragic da 33 punti, mentre i Kings fanno leva su un Buddy Hield da 24 punti e su Zach Randolph, a referto con 22 punti e 9 rimbalzi. Nell’ultimo dei quattro incontri in programma nella notte italiana gli Orlando Magic (14esimi a Est, 21-48) hanno messo fine a une serie di cinque sconfitte consecutive superando 126-117 Milwaukee. Il greco Giannis Antetokounmpo mette a referto 38 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma non basta per evitare il ko ai Bucks, che hanno perso sette degli ultimi dieci match e si ritrovano in settima posizione nella Eastern Conference (36-32).