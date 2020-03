Basket Nba: Golden State riabbraccia Curry, in campo dopo 58 partite

WASHINGTON – L’attesa è finita, dopo poco più di quattro mesi e 58 partite saltate Steph Curry è tornato sul parquet. Mancava dal 30 ottobre scorso, dalla frattura alla mano sinistra che gli ha danneggiato anche i nervi. Mancava soprattutto ai Golden State Warriors passati da essere una delle potenze del basket a stelle e strisce alla peggior squadra della Lega.

Il ritorno di Steph Curry

“He’s back”, “Lui è tornato”, urla lo speaker del Chase Center di San Francisco prima della partita contro i campioni in carica di Toronto e Steph è tornato con 23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 27′ di gioco, sbaglia tanto (6/16 al tiro, con un 3/12 da tre), a dimostrazione che bisogna ancora ritrovare il ritmo dei tempi migliori, ma è comunque un ottimo inizio. Alla fine a vincere (121-113) saranno i Raptors che staccano in anticipo il biglietto per i playoff, ma poco importa nella sera in cui l’America riabbraccia il più vecchio degli Splash Brothers. La prima tripla va a segno a 7’40” dal riposo lungo, la seconda 4′ più tardi, ma basta la sua presenza per rivedere i Warriors (14-49) di un tempo, lontano ricordo di quelli sbiaditi degli ultimi mesi, tanto che i padroni di casa se la giocano alla pari contro la corazzata canadese. L’ultimo quarto si apre sull’89-88, Curry esce per gestire il minutaggio concordato a inizio gara con coach Kerr (non più di 28′). Torna a 3’51” dalla fine con i suoi sotto di 7 punti (109-102), ma si eclissa, chiuso dallo strapotere canadese. Lowry (26) e Powell (37 punti, massimo in carriera) rispondono colpo su colpo e consegnano ai Raptors il successo.

Leonard braccato dalla difesa di Houston

Houston, dura lezione dai Clippers

Sesta vittoria di fila e Houston travolta. I Los Angeles Clippers (43-19), al gran completo, fanno davvero sul serio. Aspettando il derby di domenica contro i Lakers che dirà sicuramente qualcosa in più sulla potenziale finale playoff di Conference, la squadra di Doc Rivers dà prova della sua forza con i Rockets (39-22) stesi 105-120 e mai davvero alla pari degli avversari, bravi a blindare la difesa e devastanti in attacco, soprattutto nell’uno contro uno. Leonard ha chiuso 25 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 29′, Harrell dalla panchina è andato a referto con 17 punti, in chiaro-scuro le prove di Paul George (13) e Lou Williams, autore di 5 punti e che probabilmente è quello che sta soffrendo di più la panchina. Houston, nonostante un Westbrook da 29 punti e 15 rimbalzi, perde la partita dall’arco, solo 7 i canestri mandati a segno su ben 42 tentativi. A pagarne le spese anche James Harden, a referto con appena 16 punti. Il risultato finale (con appena 15 punti di distacco) nasconde un dominio assoluto degli ospiti che avevano mandato in archivio il match già nel corso del terzo quarto con un +25 (90-65) arrivato a +30 nell’ultimo periodo.

Sacramento-Philadelphia

Vittorie esterne per Denver e Philadelphia

Soffre ma vince Denver (42-20) che nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo continua a tenere il passo dei Clippers tenendosi a una sola vittoria di distanza, quella dello scontro diretto. Serve, però, un canestro di Jamal Murray a 5″ dalla fine a decretare la vittoria in casa degli Charlotte Hornets (21-41) per 114-112. I padroni di casa imbrigliano Nikola Jokic, autore di 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist e, pur non avendo alcuna speranza di accedere ai playoff, vendono cara la pelle sfiorando addirittura la vittoria se la tripla di Terry Rozier nell’ultimo possesso fosse entrata. Il migliore tra gli Hornets è Terry Rozier, autore di 24 punti e 7 assist. Chiude il successo esterno di Philadelphia a Sacramento per 125-108. Ancora senza Simmons ed Embiid, i Sixers si affidano ad Harris (28 punti e 14 rimbalzi), Horford (18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e Milton (20 punti) che continua a sorprendere. Phila, avanti di 20 (108-88) nell’ultimo periodo, si fa rimontare fino al -6 (112-106) per poi riprendere il largo.

I risultati – Houston Rockets-L.A. Clippers 105-120; Charlotte Hornets-Denver Nuggets 112-114; Golden State Warriors-Toronto Raptors 113-121; Sacramento Kings-Philadelphia 76ers 108-125.





Fonte