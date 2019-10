Basket, Nba: Davis-LeBron e Lakers volano, a Dallas Lillard batte Doncic

WASHINGTON – Lakers ancora protagonisti in questo inizio di stagione. La franchigia di Los Angeles batte Charlotte 120-101 chiudendo di fatto il match a cavallo tra il terzo e quarto periodo quando LeBron James e compagni decidono di cambiare marcia spaccando di fatto in due la partita con un parziale di 18-2. Gli Hornets cadono sotto i colpi di Anthony Davis (29 punti e 14 rimbalzi) e del Prescelto (20 punti, 12 assist e 6 rimbalzi), ma anche a causa dei tanti errori dall’arco (10/35) e di una panchina inconsistente. La partita rimane in equilibrio fin quando i gialloviola non decidono di alzare il ritmo e cambiare passo blindando la difesa e sguinzagliando le proprie stelle. Ottimo anche l’apporto di Howard in ripresa con 16 punti e 10 rimbalzi.

Lillard stende Dallas

Un layup di Damian Lillard a 26″ dalla sirena finale permette a Portland di sbancare Dallas 121-119 al termine di una partita intensissima e giocata ad alti livelli da entrambe le franchigie. Non un ottima percentuale quella dell’attacco dei Mavs (13/50, 26%), ma le giocate di Doncic sono come sempre da antologia. Lo sloveno sfiora la tripla doppia con 29 punti, 12 assist e 9 rimbalzi, ottimo anche l’apporto di Porzingis con 32 punti. I padroni di casa restano avanti per ben tre quarti, poi nell’ultimo parziale sale in cattedra Lillard (26 dei suoi 28 punti messi a segno nella ripresa) e Portland arriva a giocarsela punto a punto. Decisivo anche McCollum con 35 punti, fondamentale nel primo tempo quando Lillard arriva al riposo con un pessimo 1/7 al tiro.

Il canestro di Lillard che ha deciso Dallas-Portland

Nets ko a Memphis all’overtime

Serve un overtime ai Memphis Grizzlies per avere la meglio dei Brooklyn Nets beffati sulla sirena da una tripla di Jae Crowder. I padroni di casa si impongono 134-133 nonostante un super Kyrie Irving autore di 37 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. Dall’altra parte della barricata giornata da incorniciare per il rookie Ja Morant che chiude la sua splendida partita con 30 punti, 17 dei quali nell’ultimo quarto, 9 assist e 4 rimbalzi. E’ suo il canestro del pareggio a 7″ dalla fine dell’ultimo tempo regolamentare e la stoppata su Irving nell’ultimo possesso in favore degli ospiti che manda tutti all’overtime. Chiude il successo interno di Minnesota su Miami per 116-109 grazie a un ritrovato Andrew Wiggins, decisivo con 25 punti e 6 rimbalzi.

I risultati – Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets 134-133 d1ts, Minnesota Timberwolves-Miami Heat 116-109, Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 119-121, Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 120-101.







