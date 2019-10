Basket, Nba: Curry si rompe la mano, notte fonda per Golden State. Rissa Embiid-Towns, Wizards-Rockets da 317 punti

WASHINGTON – La frattura alla mano sinistra per Steph Curry, la rissa a suon di pugni tra Embiid e Towns in Philadelphia-Minnesota con i Sixers ancora imbattuti, i 59 punti di Harden in un Washington-Houston record con 317 punti combinati senza i supplementari e la super-rimonta di Boston (da -19) sui Milwaukee Bucks di Antetokounmpo. Succede davvero di tutto in una notte Nba mai così folle.

Curry out, è notte fonda per i Warriors

Partiamo dal “Chase Center” di San Francisco dove l’infortunio di Steph Curry è forse l’emblema di questo inizio da incubo dei Golden State Warriors (1-3), vice-campioni in carica e tre titoli Nba in cinque finali nelle ultime cinque stagioni, che fin qui hanno collezionato una sola vittoria e ben tre sconfitte, l’ultima, umiliante, contro Phoenix (3-2) 110-121. Curry esce dal campo nel terzo quarto, con ancora 8’31” da giocare quando la partita è ormai andata in archivio da un pezzo col primo tempo chiuso sotto 46-72 e con i Suns avanti anche di 34 lunghezze nel corso del secondo quarto. Quando Baynes commette fallo sul più vecchio degli Splash Brothers e gli frana addosso il Chase Center si ammutolisce. Steph si tiene la mano e va dritto negli spogliatoi facendo capire subito che la cosa è seria. Nei prossimi giorni si capirà se la stella dei Warriors dovrà operarsi oppure basterà un gesso protettivo. Senza Thompson (out almeno fino all’All Star Game, Looney e adesso Curry e con Stein e Burks ancora non al 100% i playoff ora come ora sembrano un miraggio.

La rissa tra Embiid e Towns

Phila imbattuta, Embiid e Towns come sul ring

Da San Francisco a Philadelphia dove i 76ers volando al comando della Eastern Conference ancora imbattuti dopo quattro giornate. Questa volta a farne le spese sono i Minnesota Timberwolves (3-1) battuti 117-95 e mai in partita, ma ala Wells Fargo Center non si gioca solo a basket, perché nel corso del terzo quarto con i padroni di casa in pieno controllo dei giochi (75-55 con 6’42” alla terza sirena), Embiid e Towns entrano in contatto e iniziano a scazzottarsi come se non ci fosse un domani. Divisi dai compagni e dai dirigenti entrambi guadagnano anzitempo gli spogliatoi, espulsi. I due poi hanno proseguito la “rissa” sui social : “Sono cresciuto tra i leoni e un gatto ha provato ad attaccarmi”, la provocazione di Embiid. Towns risponde con una foto dell’avversario in lacrime dopo l’eliminazione dai playoff dello scorso anno per mano dei Raptors. L’ultima parola al lungo di Phila: “Parli dopo aver perso di 20, pubblichi una mia foto dopo che sono stato eliminato al secondo round DEI PLAYOFF. Ah aspetta, tu non sei mai stato lì, non sai com’è”.

Harden al tiro

Washington-Houston gara folle, 317 punti combinati

A Washington, invece, si gioca a basket e più che una gara di regular season sembra un vero e proprio match dell’All Star Game, con 317 punti combinati senza aver disputato anche un solo secondo di supplementare. Termina 159-158 per Houston (3-1) in un finale giocato punto a punto tanto per rendere ancora più fenomenale la partita contro i Wizards (1-3), ancora all’asciutto in casa. L’ultima parola spetta a James Harden, protagonista assoluto con 59 punti e a segno col canestro decisivo a 2″ dalla sirena, a dargli una mano Russell Westbrook alla seconda tripla doppia stagionale con 17 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Per il “Barba” è la sesta stagione di fila con almeno una partita sopra i 50 punti, meglio di lui ha fatto solo Wilt Chamberlain che ci riuscì per dieci anni consecutivi dal 1959 al 1969. Dall’altra parte Beal, con 46 punti, è salito al sesto posto nella classifica all time dei realizzatori Wizards superando Gus Johnson. A far da contorno in questa spettacolare partita ben 12 giocatori in doppia cifra.

Boston rimonta sui Bucks, Antetokounmpo nervoso

Senza Brown e Kanter, Boston (3-1) ribalta Milwaukee (2-2) dal -19 e porta a casa un successo importantissimo contro la squadra che la scorsa stagione aveva dominato la Eastern Conference col miglior record della Lega. Al TD Garden finisce 116-105 per i padroni di casa trascinati da Walker, autore di 32 punti, Tatum (25) e Hayward (21 punti, 10 rimbalzi, 7 assist). Ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo a corrente alternata e protagonista di 22 punti e 14 rimbalzi, ma anche di diversi errori (6/10 dai liberi, 0/2 da tre). Il greco, apparso nervoso, si è visto anche per qualche scaramuccia con Smart che gli è costato un fallo tecnico. I Celtics sotto anche di 19 punti nel corso del primo tempo e andati al riposo sul -16, hanno rimontato gli avversari a inizio ripresa con un terzo tempo da 38-18 che gli è valso il +4 alla terza sirena. Vantaggio gestito poi nell’ultimo parziale.

Utah-Clippers

Clippers ko senza Leonard, Lillard batte Gallinari

Seconda per i Clippers (3-2) che cadono 110-96 in casa degli Utah Jazz (4-1). Coach Rivers concede una serata di riposo a Kawhi Leonard in vista del back to back contro gli Spurs (ancora imbattuti) e lo fa contro la miglior difesa della Lega. Il risultato è il secondo ko stagionale per i californiani. Portland (3-2) passa a Oklahoma City () 102-99 grazie al finale incandescente di Damian Lillard (23 punti, 13 assist e 7 rimbalzi) e al super apporto di McCollum (22 punti). Danilo Gallinari non evita la sconfitta dei padroni di casa: per la 31enne guardia di Sant’Angelo Lodigiano, 15 punti, 6 rimbalzi e 1 assist in 31 minuti di impiego.

Toronto-Detroit

Ok Toronto, Cleveland, Indiana e Orlando

Nelle altre gare quarta vittoria in cinque partite per i Toronto Raptors (4-1) contro i Detroit Pistons (2-3) dell’ex coach Casey. I canadesi si impongono 125-113 con un Pascal Siakam da 30 punti. Successo dei Cleveland Cavaliers (2-2) sui Chicago Bulls (1-4) per 117-111 nonostante le 19 palle perse dai padroni di casa. Orlando (2-2) mantiene la propria imbattibilità casalinga battendo 95-83 i New York Knicks (1-4) con Vucevic (21 punti e 13 rimbalzi) e Aaron Gordon (15 punti, 10 dei quali negli ultimi 6′) in grande spolvero. Indiana (1-3) sbanca il Barclay Center di Brooklyn 118-108 rifilando ai Nets il terzo ko in quattro partite. Chiude il successo di Charlotte (2-3) in casa dei Sacramento Kings (0-5) ancora a secco di vittorie per 118-111.

I risultati della notte – Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 117-111, Orlando Magic-New York Knicks 95-83, Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves 117-95, Boston Celtics-Milwaukee Bucks 116-105, Brooklyn Nets-Indiana Pacers 108-118, Toronto Raptors-Detroit Pistons 125-113, Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 99-102, Washington Wizards-Houston Rockets 158-159, Sacramento Kings-Charlotte Hornets 111-118, Utah Jazz-Los Angeles Clippers 110-96, Golden State Warriors-Phoenix Suns 110-121.





Fonte