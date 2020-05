La Nba ha deciso di rimandare a data da destinarsi i due eventi che avrebbe dovuto tenere a maggio a Chicago, la Lottery del Draft (in cui si definisce l’ordine di scelta delle franchigie) e la Combine (l’evento in cui i futuri protagonisti del Draft vengono misurati e incontrano le dirigenze Nba). La Association non ha ancora annunciato anche il rinvio del Draft previsto attualmente al 25 giugno, ma secondo quanto riportato da Espn è solamente una questione di tempo, visto che senza gli altri due eventi non ci sono le condizioni per effettuarla.

Prossima stagione può iniziare a dicembre

La volontà della lega è ancora quella di finire questa stagione quando ce ne sarà l’opportunità, ma intanto si sta già pensando al futuro: nell’ultimo Board of Governors (l’assemblea dei proprietari insieme al commissioner Adam Silver) è emerso sempre maggiore supporto all’idea di cominciare la stagione 2020-21 a dicembre, possibilmente con giorno di apertura a Natale per sfruttare al massimo l’esposizione del Christmas Day, il giorno in cui la Nba entra nelle case anche dei non appassionati (e come aveva già fatto nel 2011-12 per via del lockout). Non è una decisione che verrà presa nel breve periodo, ma l’inizio della prossima stagione a dicembre viene incontro ad almeno tre esigenze stringenti.

Tre motivi per il sì