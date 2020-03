WASHINGTON – Caos e sgomento in Nba. Rudy Gobert, cestista francese degli Utah Jazz, è positivo al Coronavirus. La Nba ha subito sospeso l’intera stagione. La notizia nella notte italiana quando la squadra di Quin Snyder stava per scendere in campo a Oklahoma City contro i Thunder del nostro Danilo Gallinari. A pochi minuti dal fischio d’inizio gli arbitri sono venuti a conoscenza del fatto diventato nel frattempo pubblico anche per le conferme sui social, un rapido consulto, le squadre di nuovo negli spogliatoi tra i fischi degli spettatori e dopo mezz’ora il comunicato della Lega con già tre partite disputate (Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 124-106, Atlanta Hawks – New York Knicks 131-136, Miami Heat – Charlotte Hornets 98-109).

La Lega Nba sospende la stagione

“Il risultato del test – si legge nella nota della Nba – è arrivato poco prima della palla a due tra gli Oklahoma City Thunder e gli Utah Jazz alla Chesapeake Arena. La gara è stata cancellata. Rudy Gobert non era nell’Arena. La Nba sospende la stagione a conclusione delle partite della notte in calendario sino ad ulteriore aggiornamento. La Nba utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia covid-19”. Impossibile ipotizzare se e quando la stagione ripartirà.

Gobert e quell’ironia sulla distanza di sicurezza

Gobert che era a Oklahoma City con la squadra era stato portato in un ospedale della città, insieme al compagno di squadra Emmanuel Mudiay “nonostante i sintomi di influenza – si legge in un cominicato della franchigia -, mal di gola e infiammazione respiratoria fossero diminuiti nelle ore precedenti. In accordo con lo staff medico della Nba e le autorità sanitarie di Oklahoma City, è stata presa la decisione di effettuare il test al Covid-19”. Tampone che ha poi dato esito positivo al lungo francese, asintomatico. Solo due giorni prima Gobert toccava microfoni e sedie ironizzando sulle distanze di sicurezza dimostrando a tutti di non temere il virus.

Sette squadre in quindici giorni

Ora una parte della Lega è in quarantena col rischio che la decisione venga allargata a tutte le squadre. Rudy Gobert, infatti, negli ultimi 15 giorni aveva giocato sette partite con i suoi Jazz. Dal 27 febbraio al 10 marzo, infatti, il francese aveva sfidato nell’ordine Boston (in due occasioni), Washington, Cleveland, New York, Detroit e i campioni in carica di Toronto. Uno di questi, Langston Galloway dei Pistons, ha voluto dire la sua come riportato dalla testata The Guardian: “Sono sicuro di aver avuto contatti con Gobert. Allo stesso tempo, come ho detto, farò questa auto-quarantena per precauzione. Ci siamo lavati le mani subito, sempre, e ho preso già le prime precauzioni in questi giorni, lo abbiamo fatto non appena abbiamo pensato alla portata della diffusione: abbiamo interazione con molte persone diverse e nel momento in cui pensi che basti toccare un pallone per passare il virus, diventi cauto anche nel rapporto con i fan”.

Nba stava per annunciare le porte chiuse

Immediate le reazioni anche dai vertici dirigenziali delle squadre NBA. Il primo a esprimersi, con delle dichiarazioni a caldo a ESPN, è stato il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, che ha detto: “La sicurezza era una priorità maggiore rispetto ai soldi. Mi fido di Adam (Silver, il commissario NBA). Non si tratta davvero di basket o denaro. Se questo virus si sta espandendo a un punto tale che i giocatori e altre persone a loro collegate possano averlo, è giusto iniziare a pensare alle nostre famiglia. Queste misure riguardano tutto il paese”. La Nba stava anche per annunciare le porte chiuse per tutti nonostante molti giocatori, tra questi LeBron James si erano opposti pubblicamente a questa eventualità prima di ricredersi. Golden State Warriors-Brooklyn Nets, per esempio, era passata alla storia prima ancora di essere giocata come la prima partita Nba a porte chiuse dopo che la municipalità di San Francisco aveva vietato per legge aggregazioni da oltre 1.000 persone, poi passata a 250. Adesso, però, tutto questo non basta, anche la storica Nba si ferma, in attesa di tornare presto alla normalità.







