NEW YORK (Stati Uniti) – Coronavirus permettendo, la stagione NBA ricomincerà con partite a porte chiuse. Ne è convinto anche Magic Johnson, secondo il quale i giocatori non avranno problemi ad adattarsi alle arene vuote. “Il basket tornerà, ma probabilmente all’inizio senza il pubblico. Una volta che avremo giocato una partita senza i tifosi sugli spalti, ci adatteremo alla loro assenza – ha dichiarato la leggenda dei Lakers alla catena CNN – Abbiamo giocato tutti nella nostra vita in campi all’aperto senza che i tifosi fossero lì. Quindi i giocatori di basket si adatteranno, credetemi”.

“I giocatori vogliono incoronare una squadra campione”

Secondo l’ex regista del team californiano, vincitore di cinque titoli NBA, Lakers, i cestisti della Lega vogliono completare questa stagione, con o senza pubblico. “Se hanno la possibilità di riprendere da dove eravamo rimasti, sono tutti in buona salute e sono tutti testati, lo faranno per incoronare un campione. Vogliono sapere quale è la squadra migliore NBA”, ha assicurato l’ex campione aggiungendo che è “ansioso di vedere se i Lakers possono vincere il campionato”. Magic Johnson, comproprietario del club di baseball dei Los Angeles Dodgers, è dell’idea che un ritorno agli sport professionistici aiuterebbe il paese a riprendersi dalla pandemia di coronavirus, che finora ha ucciso oltre 95.000 persone in tutto il mondo, tra cui 16.600 negli Stati Uniti: “Abbiamo bisogno di sport, soprattutto in un momento come questo. Ma solo se tutti sono al sicuro per praticarlo”.







Fonte