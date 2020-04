Fumata bianca in Nba per il taglio degli stipendi. Dopo lunghe settimane di trattative, l’associazione dei giocatori ha accettato la riduzione del 25% degli emolumenti a causa dello stop forzato del campionato imposto dall’emergenza coronavirus. Il piano entrerà in vigore il 15 maggio, data a partire dalla quale verrà trattenuta una parte del compenso, con una riduzione di poco superiore all’1% dello stipendio per ogni partita cancellata. In totale, considerando anche le sfide playoff distribuite in maniera omogenea su tutti i giocatori, i match rimanenti ammontano infatti a circa il 25% del calendario completo.

Se la stagione riparte possibile restituzione dei soldi ai giocatori

Soltanto se la stagione 2019-2020 dovesse riprendere questa estate, i soldi trattenuti potrebbero essere restituiti ai giocatori. Un risparmio non da poco, considerando che complessivamente i salari della Nba raggiungono oltre 3,7 miliardi di dollari. L’accordo è stato trovato dopo che la precedente proposta di una riduzione del 50% a partire dai pagamenti di inizio aprile era stata bocciata e respinta al mittente dai rappresentanti dei giocatori.

Silver: “Ripresa? Ancora troppa incertezza”

In merito all’eventuale ripresa della stagione, però, al momento non risulta possibile fare previsioni, come ha chiarito il commissioner Nba, Adam Silver: “Stiamo monitorando diversi fattori, ma c’è ancora troppa incertezza. I proprietari delle varie franchigie vogliono trovare una soluzione per ripartire, visto che i ricavi sono scesi a zero. Per questo stiamo studiando tutte le opzioni possibili per farci trovare pronti. Capisco che è frustrante non essere in grado di dare risposte certe, ma tante cose stanno cambiando rapidamente e in poche settimane potremmo trovarci in una posizione molto diversa da quella attuale”.







