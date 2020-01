Basket, Nba: Clippers stoppati a Denver, Belinelli stende Toronto

NEW YORK (Stati Uniti) – E’ la giornata del cambio della guardia nelle due Conference per quel che riguarda le inseguitrici delle lanciatissime Milwaukee e Los Angeles Lakers. Alle spalle delle due capolista, infatti, ci sono ora Boston a Est e il tandem Denver e Utah a Ovest, dove stanno perdendo colpi i Clippers.

Los Angeles Clippers stoppati a Denver

I Nuggets, dopo la battuta d’arresto a sorpresa patita 24 ore prima con i Cleveland Cavaliers, fanno valere il loro collettivo per aggiudicarsi per 114-104 il testa a testa con la formazione di Los Angeles a cui non sono bastati i 30 punti di Kawhi Leonard, ben supportato da Lou Williams (26) e Montrezl Harrell (25). I Clippers (27-13, scivolati al 5° posto a Ovest) hanno pagato l’assenza di Paul George (infortunio agli adduttori) mentre è uscito per falli Patrick Beverley, decisione vivacemente contestata da coach Doc Rivers, a sua volta espulso dagli arbitri. Il secondo periodo è stato determinante per l’affermazione del team del Colorado (27-12 il bilancio), che ha potuto contare su sette uomini in doppia cifra, con top scorer Nikola Jokic e anche miglior rimbalzista (15, oltre a 6 assist).

Toronto-San Antonio

Utah Jazz suonano la nona sinfonia

A braccetto con i Nuggets ci sono i Jazz, che centrano il nono successo di fila sul parquet di Washington (127-116), grazie ai 31 punti di Bojan Bogdanovic e ai 21 del francese Rudy Gobert, dominatore sotto le plance (14 rimbalzi e 2 stoppate). Importante anche il contributo dalla panchina di Jordan Clarkson, che nel secondo tempo ha realizzato 17 dei suoi 23 punti, consentendo alla sua squadra di recuperare un gap di 15 lunghezze nel terzo quarto e allungare la striscia positiva (Utah presenta il miglior record dell’ultimo mese con 14-1). Ai Wizards (13-26, dodicesimi a Est) non sono serviti i 25 punti del rientrante Bradley Beal.

Spurs beffano Toronto Raptors, decide Belinelli

Vittoria sul filo del rasoio per San Antonio, che con una tripla decisiva di Marco Belinelli a 28″ dalla sirena sbancano il parquet di Toronto per 105-104. Mandato in campo per 12 minuti da Gregg Popovich, davanti ai quasi 20mila spettatori della Scotiabank Arena l’azzurro li sfrutta al meglio segnando due dei quattro tiri della sua serata ma aggiungendo anche 4 rimbalzi, 3 assist e un recupero. Il protagonista è DeMar DeRozan, ex di turno, miglior marcatore della partita con 25 punti di bottino personale (22 segnati nella ripresa, quando gli Spurs hanno suonato la carica risalendo da -18). I texani sono noni nella Western Conference (17-21) alle spalle di Memphis che ha colto la quinta vittoria consecutiva contro Golden State (122-102), mentre i Raptors campioni in carica restano quarti a Est (25-14).

New York-Miami

Heat scivolano a New York, Nets ritrovano Irving e la vittoria

Prosegue il momento difficile di Miami che cade a sorpresa a New York (124-121), incassando il quarto stop nelle ultimi cinque uscite. I Knicks – 14esimi a Est con 11-29 – ringraziano Julius Randle (26 punti e 8 rimbalzi) ma anche l’incapacità degli Heat (27-12, terzi a Est scavalcati dai Celtics) di gestire il vantaggio. Non consente di evitare il ko la prova di Jimmy Butler (25 punti, 10 rimbalzi e 6 assist). Sorridono anche i Brooklyn Nets (settimi a Est con 18-20) che superano 108-86 il fanalino di coda Atlanta grazie a un rientro da applausi dopo due mesi di assenza di Kyrie Irving: 21 punti (10/11 al tiro) e 8 assist in 20 minuti in campo. Completa il quadro dei risultati nella notte italiana l’affermazione dei Phoenix Suns sui Charlotte Hornets per 100-92.







