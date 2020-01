Spurs e Raptors nel ricordo di Kobe

– La tragica scomparsa di Kobe Bryant in un incidente con l’elicottero, la cui notizia si è diffusa nell’imminenza delle partite, ha sconvolto il mondo del grande basket americano. Nonostante le richieste di diversi team di rinviare le partite, la Lega ha deciso di far disputare regolarmente le otto gare in programma, anche per onorare la memoria della star dei Lakers.

Nel turno più triste della Nba, segnato dal dolore, in Texas la sfida fra i San Antonio Spurs e i Toronto Raptors detentori del titolo è cominciata proprio nel ricordo di Bryant: per i primi 24 secondi (24 come il numero di maglia del campione) hanno fatto scorrere il cronometro in possesso palla. La gara è stata poi vinta dai canadesi per 110-106: 35 i punti siglati, tra gli ospiti, dal camerunense Pascal Siakam, mentre ai padroni di casa non bastano i 14 a testa di James White e DeMar DeRozan e i 12, in 19 minuti scarsi di impiego, dell’azzurro Marco Belinelli, a referto anche con 1 rimbalzo e 5 assist.

Dokic spinge i Nuggets, bene i Clippers

Nel match di cartello della giornata Denver supera Houston per 117-110, con Nikola Jokic capace di guidare al successo i Nuggets (32-14, quarto posto a Ovest) firmando una tripla doppia da 24 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Sui Rockets (28-17, sesti nella Western Conference) ha pesato molto l’assenza del fuoriclasse James Harden. Bene anche Los Angeles Clippers (33-14, terza piazza a Ovest) che centrano la sesta vittoria nelle ultime sette gare violando per 112-97 il parquet di Orlando Magic con 31 punti di Kawhi Leonard.

Pelicans di Melli stoppano Celtics

Kyrie Irving preferisce non giocare dopo aver appreso la notizia della morte di Bryant e i suoi Brooklyn Nets perdono il derby con i New York Knicks per 110-97. Affermazione convincente dei New Orleans Pelicans (18-29, 12esimi a Ovest), che si impongono per 123-108 sui Boston Celtics (30-15, quarti a Est), ai quali non bastano i 35 punti di Kemba Walker. Tra gli uomini di Dell Demps 25 di Jrue Holiday e 3 punti (con 3 rimbalzi e 1 assist) di Nicolò Melli, in campo per poco più di 7 minuti.

Portland stende Indiana con 50 punti di Lillard

Portland ha piegato gli Indiana Pacers per 139-129 con la straordinaria prestazione di Damian Lillard, autore di 50 punti e 13 assist. Girandola di punti fra Hawks e Wizards, con Atlanta che stravince per 152-133, anche in questa partita c’è stato un super marcatore, il giovanissimo Trae Young infatti ha messo il suo sigillo su 45 punti e 14 assist. Completa il quadro dei risultati l’affermazione dei Memphis Grizzlies per 114-109 sui Phoenix Suns.