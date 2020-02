Basket Nba: Clippers e Celtics lanciati, non basta Gallinari ai Thunder

NEW YORK (Stati Uniti) – Prosegue la corsa di Boston nella regular season Nba. I Celtics riescono a passare di misura, per 112-111, sul parquet di Oklahoma City, cogliendo la settima vittoria di fila così da consolidare la terza piazza nella Eastern Conference (37-15) a poca distanza dai Toronto Raptors, assestati sulla seconda poltrona. I “verdi” trovano la giocata decisiva a 5″8 dalla sirena: Smart è bravo a rubare palla a Gilgeous-Alexander, nel prosieguo Walker (27 punti, il migliore dei suoi) subisce fallo e dalla lunetta gli basta fare 1/2 rendendo innocua la tripla allo scadere di Paul. Ai Thunder (32-21, settimo posto a Ovest) non basta un Danilo Gallinari da 24 punti (8/14 dal campo con 3/6 da tre e 5/6 ai liberi), 5 rimbalzi, un assist e due palle perse in 31 minuti. Oltre i 20 punti anche Gilgeous-Alexander (24), Paul (22) e Schroeder (22).

Utah beffa Houston sulla sirena, Clippers umiliano Cavs

Una tripla a fil di sirena di Bojan Bogdanovic (21 punti di media stagionale) regala a Utah il successo su Houston per 114-113, con i Jazz che conservano il quarto posto a Ovest davanti agli stessi Rockets. Protagonisti anche Clarkson (30 punti) e Mitchell (24 punti), mentre ai texani non servono le prove di Westbrook (39 punti) e Harden, in ‘tripla doppia’ (28+10+10). Successo in trasferta anche per i Los Angeles Clippers (37-16, terzi nella Western Conference) sul campo dei Cleveland Cavaliers, che travolti per 133-92 incassano il peggior ko casalingo della propria storia (il precedente primato era un -39 contro Chicago nel 2012). Esordio amaro per Drummond nel team dell’Ohio: l’ex Detroit debutta con 19 punti e 14 rimbalzi, per i Clippers 25 punti di Lou Williams e 22 di George.

Cleveland-Clippers: duello tra Morris e Drummond

Portland stoppa Miami, Atlanta piega NY dopo due overtime

Altro esordio amaro quello di Andre Iguodala con Miami, battuta 115-109 da Portland per la terza battuta d’arresto consecutiva. Blazers trascinati dal solito Lillard (33 punti e 8 assist), solo due punti per l’ex Golden State, alla sua prima uscita stagionale dalle scorse finali. Korkmaz (31 punti) ed Embiid (28 punti e 12 rimbalzi) firmano invece il successo di Philadelphia su Chicago (118-111), mentre Memphis resta agganciata all’ottavo posto a Ovest grazie al 106-99 su Washington con la prima ‘tripla doppia’ in carriera di Ja Morant (27+10+10). Spettacolo, divertimento e una valanga di punti fra gli Atlanta Hawks e i New York Knicks: alla fine dopo due supplementari s’impongono i georgiani per 140-135 (48 punti e 13 assist per Young).







